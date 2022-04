Stroll critique les "décisions bizarres" des commissaires

Aston Martin a connu un véritable calvaire tout au long du week-end en Australie, et Lance Stroll n'y fait pas exception. Avant-dernier sur la grille de départ après un étonnant accrochage avec son compatriote Nicholas Latifi en qualifications, Stroll a utilisé une étonnante stratégie avec trois arrêts sous Safety Car, dont deux consécutifs, qui lui a permis de se hisser jusqu'à la neuvième place du classement avec une course menée quasi-intégralement en gommes dures.

Le Canadien s'est toutefois défendu avec acharnement face à l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas, réalisant plusieurs changements de trajectoire, ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes. "Dans la ligne droite principale, la voiture 18 (Lance Stroll) était devant la voiture 77 (Valtteri Bottas)", ont indiqué les commissaires dans leur communiqué. "STR s'est décalé vers la droite pour se défendre d'un dépassement potentiel de BOT. STR est revenu sur la trajectoire classique, puis s'est redécalé vers la droite pour se défendre d'une autre manœuvre de BOT. La seconde manœuvre enfreint la règle qui interdit plus d'un changement de trajectoire pour défendre une place."

Stroll allait de toute façon finir hors du top 10, mais il déplore cette décision, estimant qu'il n'était alors pas en train de se défendre : "Je ne comprends pas. C'étaient deux pilotes qui zigzaguaient tout du long, c'est juste la dernière manœuvre [qui compte]. On peut zigzaguer en ligne droite tant qu'on ne le fait pas quand celui de derrière se rapproche très près. Je zigzague pour essayer de rompre l'aspiration, pas pour tenter de défendre, et ils me pénalisent pour ça. Je ne comprends pas. Il semble y avoir beaucoup de décisions bizarres en ce moment."

Lance Stroll (Aston Martin) à la lutte avec Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Stroll fait ici référence à la pénalité de trois places sur la grille qu'il a reçue après avoir provoqué ce fameux accrochage avec Latifi en qualifications. Une autre manœuvre de Stroll lors de cette course a d'ailleurs fait l'objet d'une enquête, à savoir son dépassement sur Bottas quelques instants plus tôt, mais les commissaires ont manifestement estimé qu'il n'avait pas tassé son rival hors de la piste.

"C'était à la limite, oui", commente l'intéressé. "[Bottas] était endormi au restart de la VSC, alors je l'ai pris par surprise. J'ai trouvé que c'était du bon pilotage. La pénalité… C'est agaçant d'être pénalisé, car je ne comprends pas vraiment leur raisonnement, mais ça n'a pas changé notre position finale car nous avions plus de cinq secondes d'avance sur la voiture classée 13e. C'est toujours sympa de se battre en ayant la voiture plus rapide, celle qui attaque plutôt que de défendre. Nous avons fait de notre mieux, nous n'avions simplement pas vraiment le rythme pour marquer des points."

Il n'empêche qu'avec ces deux sanctions, Stroll a reçu pas moins de trois points sur sa licence, atteignant un total de huit actuellement sur les douze qui entraînent une suspension automatique pour le Grand Prix suivant. Nouveau directeur d'Aston Martin F1 Team, Mike Krack estime que ce n'est pas sans lien avec une approche stricte des nouveaux directeurs de course, Niels Wittich et Eduardo Freitas.

"Je pense que nous devons nous familiariser avec la gestion des nouveaux directeurs de course", déclare le Luxembourgeois. "Nous l'avons un peu appris à la dure récemment. Nous allons garder ça sous contrôle. Nous avons reçu deux points [samedi], un [dimanche]. Forcément, quand la voiture n'est pas comme on aimerait, les pilotes essaient de défendre autant que possible. Je pense que c'est une combinaison de [ça et] peut-être de nouvelles manières de gouverner, mais ce serait trop facile à dire. Je pense aussi que si nous avions une meilleure voiture, nous n'aurions pas ces problèmes."

Propos recueillis par Adam Cooper