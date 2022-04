Lance Stroll garde confiance dans le projet Aston Martin F1

Aston Martin connaît un début de saison 2022 ô combien difficile, le constructeur britannique étant le seul à n'avoir inscrit aucun point sur les trois premiers Grands Prix de la saison. Surtout, les difficultés dans la gestion du marsouinage et le surpoids de sa monoplace ont amené la structure à régler l'AMR22 de telle façon qu'elle s'avère difficile à piloter, comme l'a démontré le chaotique week-end de Melbourne où Sebastian Vettel et Lance Stroll ont connu plusieurs incidents.

Toutefois, le Canadien, fils du patron de l'écurie Lawrence Stroll, explique que plutôt que se focaliser sur ce qui ne va pas actuellement, le fait d'assister aux transformations que l'écurie connaît en parallèle est source de croyance en un avenir plus radieux. "Nous sommes vraiment concentrés et enthousiastes pour l'avenir", a-t-il déclaré. "C'est incroyable ce qui se passe à Silverstone avec les usines. Tout va si vite."

"Chaque semaine où j'y vais, je suis ébahi par les progrès qu'ils font et la vitesse à laquelle le bâtiment se construit. Et par tous les gens qui rejoignent les personnes déjà très talentueuses qui sont à bord. Je pense que c'est un projet extrêmement passionnant qui est en train de se développer, et je suis vraiment impatient."

Stroll affirme n'avoir jamais pensé que la prise de contrôle de l'équipe par son père allait lui permettre de se hisser rapidement aux avant-postes. Selon lui, il faudra plusieurs années pour y parvenir : "Nous sommes dans une phase de croissance en ce moment. Nous recrutons des personnes et des personnes très talentueuses. C'est un processus de croissance : rien ne se fait du jour au lendemain."

"Il s'agit maintenant de se développer, de bien comprendre ce que nous pouvons faire de mieux cette saison, mais aussi d'envisager les prochaines années et la direction que prendra l'équipe. Il s'agit vraiment de l'avenir pour nous. C'est vraiment excitant. Et je ne pense qu'à ça."

Lance Stroll pendant la reconnaissance de piste avec son équipe Aston Martin

Quand Motorsport.com lui demande si le fait de se concentrer sur le long terme signifie qu'il a fait une croix sur la campagne 2022, Stroll de répondre : "Je suis confiant et positif sur le fait qu'en tant qu'équipe, nous pouvons progresser, et nous pouvons pousser cette voiture plus loin. Mais en F1, pendant que vous développez, tous les autres le font aussi. C'est donc une course au développement jusqu'à la fin de l'année."

"Est-ce que nous allons nous battre pour la victoire cette saison ? Non. Est-ce que nous allons nous battre pour les podiums cette saison ? Probablement pas. Est-ce qu'avec un peu de chance nous arriverons à une position où nous pourrons nous battre pour des points et autres ? Je l'espère vraiment et je crois que c'est possible si nous faisons ce qu'il faut, si nous nous poussons les uns les autres et trouvons des idées pour surmonter certaines de nos limites. Mais le temps nous le dira."