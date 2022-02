Stroll : "On ne peut pas inventer des règles à la fin d'une course"

Alors que les présentations des Formule 1 sont souvent l'occasion pour la plupart des pilotes d'effectuer leur rentrée médiatique, l'approche d'une saison 2022 façonnée par une refonte technique majeure semblerait être le sujet principal de discussion. Cependant, deux mois après, la finale du Championnat du monde 2021 reste dans tous les esprits et fait d'ailleurs toujours l'objet d'une enquête de la FIA, qui doit rendre prochainement ses conclusions sur le sujet.

De la fin du GP d'Abu Dhabi, qui a vu Max Verstappen dépasser Lewis Hamilton dans le dernier tour après une relance précipitée, Lance Stroll a été un des acteurs malheureux. À un tour au moment de l'entrée en lice du Safety Car, le Canadien a fait partie des retardataires qui n'ont pas été autorisés à revenir dans le tour puisque, contrairement à ce que dit le règlement dans ce cas de figure, seuls ceux physiquement présents entre les deux candidats au titre ont pu bénéficier de cette possibilité.

Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, Stroll juge la décision "ridicule" et pointe un manque de cohérence inadmissible : "Nous ne pouvons pas changer les règles au beau milieu, ou à la fin d'une course, dire à la moitié des voitures qu'elles peuvent doubler... Malheureusement, je faisais partie du groupe de l'autre moitié des voitures qui ne pouvaient pas dépasser avec des pneus tendres tout neufs, avec l'opportunité de passer et peut-être de faire quelque chose, pas nécessairement, mais peu importe."

L'argument du spectacle, souvent avancé tant pour saluer que pour critiquer la décision de Michael Masi d'outrepasser les règles de procédure, n'est pour Stroll pas suffisant pour justifier ce qui s'est passé à Yas Marina : "C'est juste que ça n'a jamais été fait avant, et je pense qu'il est important que les règles cohérentes restent cohérentes. Je comprends que ce soit génial de faire la course et que tout le monde veuille voir le dernier tour [sous drapeau vert] et les deux pilotes qui se battent pour le Championnat du monde s'affronter à un tour de l'arrivée."

"Mais nous ne pouvons pas inventer des règles à la fin d'une telle course. Il faut que ce soit gravé dans le marbre. S'il y a peut-être eu une erreur, que les voitures n'ont pas dépassé assez tôt quand la voiture de sécurité est sortie ou que les retardataires n'ont pas été autorisés à dépasser la voiture de sécurité assez rapidement, et que la conséquence est que nous n'aurions pas dû avoir un [dernier] tour de course, eh bien c'est comme ça. Les règles doivent être cohérentes. En Formule 1, nous avons vu une certaine incohérence dans les pénalités et la prise de décision, et je pense que c'était juste peut-être un peu trop."

Pour rappel, si les retardataires n'ont pas été autorisés à se dédoubler au 56e tour, c'est parce que des commissaires travaillaient encore sur la piste à l'endroit de l'accident de Nicholas Latifi. Le circuit n'a été considéré comme dégagé que lors de la boucle suivante, le 57e et avant-dernier tour. Or, l'article 48.12 dispose non seulement que l'ensemble des retardataires sont censés pouvoir se dédoubler mais également que lorsque cela se produit, la relance doit être faite à la fin du tour suivant celui dans lequel l'ordre a été donné aux retardataires de le faire. En toute logique, la direction de course avait deux choix possibles qui auraient respecté le règlement : soit faire se dédoubler les retardataires et finir sous Safety Car, soit laisser les retardataires intercalés et finir sous drapeau vert.