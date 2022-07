Stroll justifie une défense qui a pris Vettel par surprise

Alors que les caméras de télévision se focalisaient sur la bataille entre George Russell et Sergio Pérez dans les derniers kilomètres du Grand Prix de France, un autre duo était en lutte un peu plus loin sur le circuit Paul Ricard : Lance Stroll et Sebastian Vettel se battaient pour la dixième place et le dernier point en jeu.

Stroll est sorti gagnant de cette escarmouche, repoussant les attaques de son coéquipier chez Aston Martin jusqu'au dernier virage. Ce dernier a même été contraint de freiner subitement en sortie de courbe pour ne pas percuter l'arrière de la voiture verte frappée du numéro 18, qui semblait coupable d'un "brake check" : un freinage délibéré devant une autre voiture pour surprendre le pilote.

Le pilote canadien s'est néanmoins défendu de tout geste anti-sportif, expliquant que sa réaccélération avait été compromise : "J'ai eu d'un coup [du survirage] en sortie de virage, donc j'ai fait patiner les roues. Je pense que tout le monde fait sa course, [Vettel] veut marquer le point comme moi chaque week-end. Je n'ai rien fait de dangereux, j'ai simplement défendu comme je le ferais pour n'importe qui derrière moi."

Lance Stroll suivi par Sebastian Vettel et Kevin Magnussen

Bien qu'il ait été surpris par la manière dont son coéquipier a réaccéléré, manifestant par ailleurs sa frustration en levant la main au moment de franchir la ligne, Vettel a pris du recul sur l'incident et l'a minimisé en précisant que l'ordre d'arrivée importait peu puisque cela ne changeait pas le score d'Aston.

"J'ai comblé l'écart au tour précédent, je pense que j'étais plus rapide mais ça n'a pas d'importance, c'est le même point pour l'équipe", a expliqué le quadruple Champion du monde. "[Stroll] a évidemment freiné encore avant d'accélérer, donc ça m'a pris par surprise et j'ai perdu l'élan. Au final, comme je l'ai dit, c'est le même point pour l'équipe donc ça ne fait aucune différence."

Vettel a donc échoué à la porte des points, mais une meilleure stratégie aurait pu lui permettre d'entrer dans le top 10. L'Allemand était proche de Stroll avant l'intervention de la voiture de sécurité qui a suivi l'accident de Charles Leclerc et tous les pilotes ont sauté sur l'occasion pour changer de gommes. Mais Aston n'a pas souhaité enchaîner les arrêts et a attendu un tour de plus pour immobiliser Vettel, ce qui lui a fait perdre de précieuses positions.

"C'est comme ça, j'avais besoin d'avoir le champ libre aujourd'hui mais je ne l'ai pas eu", a-t-il déploré. "Ce n'est pas comme si nous avions le rythme pour gagner mais je pense que nous aurions pu être plus rapides et probablement faire une meilleure course. Je ne sais pas pour l'arrêt, j'ai été le dernier à m'arrêter. Donc c'est quelque chose à examiner."