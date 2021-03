Lance Stroll a "du sang de Champion du monde", selon son père

Depuis son arrivée en Formule 1 en 2017, Lance Stroll a été l'objet de nombreuses critiques principalement liées au fait que son entrée dans la discipline a été facilitée par l'implication financière de son père, le milliardaire Lawrence Stroll, dans certaines structures. Après un passage chez Williams en 2017 et 2018, c'est quand ce dernier a racheté les actifs de Force India pour renommer l'écurie "Racing Point" que Lance a été recruté, en 2019, aux côtés de Sergio Pérez.

Aujourd'hui âgé de 22 ans, le Canadien sort de sa meilleure saison, puisqu'il a terminé à la 11e place du classement pilotes 2020, signant au passage ses deuxième et troisième podiums en carrière, après le premier acquis en 2017 à Bakou. Malgré tout, cela a été loin d'être suffisant pour faire jeu égal avec Pérez qui l'a largement dominé en terminant quatrième et en signant une victoire au GP de Sakhir.

Sous l'impulsion de Stroll Sr. qui a racheté la firme automobile, Aston Martin est désormais la nouvelle identité de feu Racing Point et Lance a été préféré à Pérez au moment de composer le duo pour 2021. Il va être associé à un pilote de gros calibre, le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel.

Interrogé sur les critiques subies par son fils et sur l'idée selon laquelle son maintien est avant tout lié à son lien de parenté plutôt qu'à des performances, Lawrence Stroll répond pour Press Association : "Il y a beaucoup de gens jaloux dans le monde et les gens jaloux, qui souhaiteraient être à la place de Lance, font et disent des choses idiotes. Je n'y accorde pas beaucoup d'attention et Lance non plus."

Pour lui, il a les armes pour être Champion de F1 un jour. "Est-ce que je pense que Lance est talentueux ? Je pense qu'il est immensément talentueux. Je ne doute pas qu'il a démontré avoir en lui du sang de Champion du monde. Tout se vaut quand vous arrivez sur le ring, et il l'a montré en la mettant en pole position sous la pluie en Turquie l'année dernière, quand le niveau de jeu était égal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire cela."

Concernant son autre pilote, Sebastian Vettel, Lawrence Stroll continue d'afficher son inébranlable confiance malgré trois dernières saisons compliquées chez Ferrari. "Cette équipe a fait beaucoup de choses, mais une chose qu'elle n'a pas faite est d'être Championne du monde, et ce que Seb apporte, c'est cet état d'esprit, la méthodologie, l'éthique de travail et la planification autour du fait d'être Champion du monde et c'est inestimable."

"Il est incroyablement motivé à faire partie du retour d'Aston Martin en Formule 1. On ne devient pas quatre fois Champion du monde pour ensuite oublier comment piloter. Il y a eu des facteurs qui ont joué sur son esprit l'année dernière, mais je n'ai pas la moindre hésitation à dire qu'il sera aussi rapide que jamais."