Stroll : Le moteur souffre des bosses

Lance, beaucoup de pilotes se plaignent des bosses sur la piste. Quel a été le ressenti pour vous ?

Oui, c'est assez mauvais ! Je pense que ça devient de pire en pire chaque année que l'on vient et qu'il va falloir qu'ils fassent quelque chose car cela devient juste trop bosselé.

À quel point cela a-t-il affecté les programmes des EL1 et EL2 ?

Oh, cela ne m'affecte pas car tout le monde se trouve dans le même bateau. C'est bosselé d'une manière générale, mais je pense qu'il y a deux ou trois grosses protubérances qui sont vraiment ennuyeuses pour la voiture et ce n'est pas bon non plus pour le moteur. Vous savez, cela crée de grosses pointes de tours/minute et il est nécessaire de corriger ça pour l'an prochain. Je crois qu'il n'y a pas de solution pour cette année mais par la suite, il y a deux ou trois bosses à ôter. On dirait des tremplins, là-bas, c'est trop !

Où se situe la limite entre des bosses qui donnent un peu de caractère à la piste et quand c'est trop ?

Je pense que quand vous atteignez le limiteur de tours et que vous vous retrouvez en l'air, c'est trop. C'est un truc pour les gars du Rallycross plus que pour nous !

Lesquelles sont les pires ?

Celle de la sortie du virage 10, quand on descend la colline. Celle en montant dans le virage 1 est aussi une bosse assez vilaine. Oui, ce sont les deux pires endroits.

Pensez-vous qu'il soit nécessaire de resurfacer la piste l'an prochain ?

Je pense que ça ne concerne que ces deux bosses. Le reste est OK, je pense que ça donne justement du caractère à la piste et ça n'est rien de pire que ce que nous expérimentons sur d'autres circuits du calendrier.

Est-ce douloureux, physiquement, dans l'auto ?

Je ne dirais pas que c'est douloureux. Ça l'est pour les gars du moteur ! Vous savez, l'ingénieur qui voit des pics de tours/minute… Ce n'est pas génial pour le moteur.

Le rythme sur les relais cours avait l'air bon en EL2…

Oui, aussi bien sur les long runs que les courts. Je pense que la voiture disposait d'un assez bon équilibre aujourd'hui. Nous verrons demain !