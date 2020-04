Stroll : Les nouveaux investisseurs confortent la confiance d'Aston

Aston Martin a confirmé vendredi qu'une émission de droits pour aider à lever des fonds, qui s'est achevée lundi matin, comprenait un investissement de la société ErsteAM Ltd, contrôlée par Toto Wolff. La participation de Wolff dans les actions Aston Martin était à l'origine de 4,77%, mais suite à cette émission de droits, elle a maintenant été diluée pour valoir 0,95%. Il a été directement annoncé que la décision de Wolff d'investir dans Aston Martin s'est faite sur une initiative personnelle et avec l'accord de Daimler, qui a également des parts dans l'entreprise, et que l'Autrichien reste attaché à son avenir chez Mercedes.

S'exprimant lundi, alors que le cours de l'action Aston Martin se relevait brièvement après les récentes chutes, le président exécutif Lawrence Stroll a déclaré que le succès de l'émission de droits l'avait rendu incroyablement optimiste quant à l'avenir. "Notre ambition pour l'entreprise est significative, claire, et n'a d'égal que notre détermination à réussir", a-t-il déclaré. "La question des droits et l'investissement que mes co-investisseurs dans le consortium et moi-même avons réalisé ont confirmé la sécurité financière de l'entreprise et la confiance que nous lui accordons. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur les programmes d'ingénierie et de marketing qui permettront à Aston Martin de devenir l'une des plus grandes marques de voitures de luxe au monde."

La production de voitures Aston Martin étant suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, Stroll a déclaré que les prochains mois seraient consacrés à la reconstruction de l'entreprise. Mais il est convaincu que les choses iront beaucoup mieux d'ici 2021 et que son équipe d'usine de Formule 1 arrivera sur la grille de départ en tant qu'écurie "hautement compétitive".

"Au cours de cette première année, nous allons relancer l'entreprise", a-t-il expliqué, "en nous concentrant dans un premier temps sur le lancement de la production de son nouveau SUV, le DBX." Il a ajouté : "Dans les mois à venir, alors que le monde commencera à sortir de la pandémie de COVID-19, nous commencerons à redynamiser nos initiatives de marketing pour continuer à étoffer notre carnet de commandes."

"En 2021, Aston Martin prendra place sur la grille de la Formule 1 en tant qu'équipe d'usine hautement compétitive pour la première fois depuis plus de 60 ans. Nous disposerons ainsi d'une importante plateforme marketing mondiale pour renforcer notre marque et nous engager auprès de nos clients et partenaires dans le monde entier."

Lawrence Stroll a déclaré que l'entreprise envisageait maintenant de nommer un certain nombre de directeurs non exécutifs.

