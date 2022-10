Stroll pénalisé pour Mexico suite à l'accrochage avec Alonso

Le spectaculaire accrochage de Lance Stroll avec Fernando Alonso aura non seulement gâché son Grand Prix des États-Unis mais aussi compliqué celui de Mexico. Cinquième sur la grille à Austin, notamment grâce à des pénalités, Stroll a pris la troisième place au départ et avait l'opportunité de marquer de gros points pour Aston Martin.

Le Canadien a logiquement rétrogradé derrière les top teams dans la hiérarchie, puis la première neutralisation par la voiture de sécurité a donné l'avantage à son coéquipier Sebastian Vettel. C'est à la relance qu'il a été attaqué par Fernando Alonso dans la plus longue ligne droite du circuit et a donné un coup de volant vers la gauche au dernier moment pour fermer la porte à son adversaire, provoquant un accrochage à très haute vitesse. Alonso s'en est miraculeusement tiré avec un aileron avant endommagé et est parvenu à marquer des points malgré tout, tandis que Stroll a été contraint à l'abandon sur-le-champ.

Or, le verdict des commissaires de course est sans appel : "Il est clair à nos yeux que le pilote de la voiture 18 a effectué une manœuvre tardive afin de réagir à la tentative de dépassement du pilote de la voiture 14 en se décalant vers la gauche. Les commissaires déterminent que le pilote de la voiture 18 est majoritairement responsable."

Stroll reçoit ainsi une pénalité somme toute clémente de trois places sur la grille de départ du Grand Prix de Mexico le week-end à venir, ainsi que deux points sur sa licence pour un total de cinq lors des douze derniers mois.