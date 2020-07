Stroll entre déception et satisfaction après sa quatrième place

L'an dernier, le meilleur résultat de Lance Stroll était une quatrième place sous la pluie à Hockenheim, au terme d'une course folle et d'une stratégie chanceuse. Cette année, le Canadien affiche presque de la déception après avoir enregistré le même résultat pour la troisième course de la saison, en Hongrie. Qualifié troisième, il espérait un podium mais l'espoir de voir revenir la pluie a poussé Racing Point à prolonger son second relais, en vain, et lui a fait perdre une position face à Valtteri Bottas.

"Oui totalement, je pense que le podium était possible", a déclaré Stroll. "Nous restions en piste, nous sommes restés en piste un peu plus longtemps vers la fin, ou vers le milieu de la course, quand Valtteri nous a fait l'undercut. Il était derrière nous et s'est arrêté, et nous nous attendions à davantage de pluie donc nous avons essayé d'étirer un peu ce relais."

"Malheureusement, la pluie n'est jamais venue et il a réussi à être devant nous, car il avait réussi à faire quelques tours rapides, et nous étions confortablement installés à la quatrième place. C'est dommage. Je pense que l'on avait un bon rythme mais au final, nous devons être satisfaits de ce résultat. De gros points pour l'équipe. C'était un week-end solide du début à la fin. Et je pense vraiment que nous avions la seconde voiture la plus rapide ce week-end, ce qui me donne de l'espoir pour la suite de l'année."

Après l'Autriche et la Hongrie, la F1 mettra le cap sur Silverstone pour deux courses disputées en Grande-Bretagne. Stroll est curieux de voir quelles performances affichera la RP20, après avoir montré de belles qualités sur le Hungaroring : "Oui, Silverstone sera un autre test pour la voiture, un type de circuit très différent d'ici, à Budapest. Je suis impatient d'y être."