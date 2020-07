Stroll : Racing Point avait la deuxième meilleure voiture

Racing Point a rebondi de manière idéale sur le Red Bull Ring, après des qualifications très difficiles sous la pluie. Lance Stroll et Sergio Pérez ont souffert ce samedi, ne se qualifiant que 13e et 17e respectivement, mais le Grand Prix de Styrie leur a réservé une tout autre dynamique sur le sec.

Stroll a mené une course solide, conclue au septième rang, tandis que son coéquipier a réalisé une remontée phénoménale de la 17e à la cinquième place. Pérez semblait en mesure de prendre la quatrième position à Alexander Albon lorsque la passe d'armes entre les deux hommes s'est achevée par un accrochage au virage 4, le Mexicain souffrant alors d'un aileron avant endommagé et rétrogradant au sixième rang.

Cela reste une performance remarquable, notamment vu le retard rattrapé par Pérez sur Albon malgré les dépassements à effectuer. Ainsi, Stroll chante les louanges de sa RP20, qu'il a jugée probablement plus véloce que la Red Bull ce dimanche.

"Je crois vraiment que nous avions la deuxième voiture la plus rapide aujourd'hui même si c'est discutable – peut-être la troisième, mais nous étions vraiment plus rapides que Renault, McLaren et un grand nombre de nos autres concurrents. C'était vraiment positif", se félicite Stroll au micro de Sky Sports F1.

"Vous savez, les circonstances de course n'étaient parfaites pour aucun de nous deux. Pour Sergio, qui partait 17e, c'est un très bon résultat. Il aurait sûrement signé pour ça avant la course ! De mon côté, il y a certainement eu des aspects frustrants – être coincé derrière Ricciardo – mais j'avais le rythme pendant toute la course et c'est vraiment prometteur pour la suite."

Pérez, quant à lui, s'estime heureux de n'avoir perdu qu'une place après son accrochage avec Albon. Le pilote Racing Point a franchi la ligne d'arrivée 0"066 devant son coéquipier et 0"204 devant la Renault de Daniel Ricciardo. Lui aussi est enthousiasmé par le rythme dont il a fait preuve.

"C'était une super remontée, la voiture était très rapide, l'équipe a fait une stratégie fantastique", se délecte Pérez. "Nous sommes parvenus à remonter jusqu'à la cinquième place, presque la quatrième. J'attaquais très fort derrière Albon et il fallait que je tente, je n'ai pas eu d'autre opportunité que celle que j'ai saisie ; malheureusement je l'ai touché avec le mauvais angle. J'ai beaucoup de chance de n'avoir perdu qu'une place à cause de ça."