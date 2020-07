Pas de sanction dans l'incident Stroll/Ricciardo au GP de Styrie

En fin d'une course moins animée qu'au Grand Prix d'Autriche, la lutte entre Daniel Ricciardo et Lance Stroll pour la sixième position a été l'une des attractions. Au volant d'une Racing Point en verve, le Canadien a tenté de dépasser l'Australien au virage 3 de l'avant-dernier tour. Une manœuvre qui a abouti mais en obligeant les deux hommes à sortir de piste, permettant à Lando Norris de gagner une position sur la Renault puis de pouvoir ensuite s'attaquer au #18.

Les commissaires du Grand Prix de Styrie ont convoqué Stroll et Ricciardo pour enquêter sur l'incident. Si le premier était reconnu coupable d'avoir forcé le second à sortir de piste, il risquait une pénalité de cinq secondes.

Cependant les commissaires ont semble-t-il suivi la ligne, à géométrie variable au vu de ces deux dernières courses, tracée par la décision sur Verstappen/Leclerc au GP d'Autriche 2019 et ont décidé de ne pas infliger de sanction à Stroll.

"Le pilote de la voiture 18 a tenté de dépasser la voiture 3 par l'intérieur à l'approche du virage 3, causant la sortie de piste des deux voitures peu après la corde du virage 3", peut-on lire dans la décision rendue. "Après avoir revu la preuve vidéo disponible, les commissaires déterminent que l'incident est un incident de course."

Ils n'ont pas non plus décidé qu'une enquête était nécessaire pour le contact entre Alexander Albon et Sergio Pérez dans le virage 4 du 69e tour. L'incident a provoqué la casse de l'aileron avant du Mexicain et lui a fait perdre une position au profit de Lando Norris.

Le top 10 du GP de Styrie

Related video