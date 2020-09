Stroll trouve "ridicule" l'absence de pénalité contre Leclerc

Après le départ, Lance Stroll se trouvait en septième position, à l'extérieur du virage 4, alors que Charles Leclerc était lui à l'intérieur. Finalement, un contact a eu lieu entre les deux voitures au niveau de la roue arrière droite de la Racing Point et de la roue avant gauche de la Ferrari, dans une dynamique d'incident ressemblant étrangement à celle du GP d'Autriche entre Alex Albon et Lewis Hamilton, qui avait valu au pilote Mercedes cinq secondes de sanction et deux points de pénalité sur sa licence.

Stroll a alors été envoyé dans le mur de l'autre côté de la piste et a dû abandonner. L'incident a été noté par les commissaires mais aucune enquête n'a ensuite été menée et Leclerc n'a donc pas reçu de pénalité. Le Monégasque a terminé sixième.

Interrogé après la course par Sky Sports, le Canadien s'est montré particulièrement critique de la décision de ne pas pénaliser son adversaire. "Je suis assez surpris qu'il n'ait pas eu de pénalité. Je lui ai laissé beaucoup de place, j'ai fait le virage complet à l'extérieur, et il m'a juste touché à l'arrière droit. Je lui ai donné toute la place que je pouvais et je n'ai pas eu de chance. Mais il aurait pu l'éviter, il n'a pas à aller aussi large vers moi. C'est assez ridicule qu'il n'ait pas eu de pénalité."

"Je pense qu'il y avait beaucoup à obtenir [dans cette course]. Je crois que nous étions septième à ce stade, j'avais fait un super départ, nous étions sur les bons pneus donc c'est vraiment dommage."

De l'autre côté du garage Racing Point, Sergio Pérez a connu une course solide lui permettant de terminer au quatrième rang, après un premier relais de 23 tours en pneus tendres, le plus long de l'ensemble du plateau sur ces gommes. Cela lui a permis de se placer en situation idéale stratégiquement et de reprendre les positions face aux deux Renault, derrière lesquelles il était tombé au moment du départ.

"À part le départ, tout s'est bien passé", a-t-il déclaré pour Sky. "Ce côté de la grille n'avait aucune adhérence, dès que j'ai relâché l'embrayage, j'ai eu du patinage, j'ai perdu la position au profit des deux Renault. Heureusement, je pense que nous avons très bien géré ce pneu tendre lors du premier relais, et en gros cela a conditionné notre course."

Le Mexicain a également participé à son résultat en dépassant en piste et avec la manière Daniel Ricciardo dans le virage 3, estimant sur le moment qu'il n'aurait "qu'une seule chance" de le faire. "J'ai vu qu'il se débattait avec ses pneus et qu'il était important de le passer rapidement. Et cela a bien fonctionné, je suis heureux."

Related video