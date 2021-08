Stroll : Les nouvelles règles ont rendu la vie dure à Aston Martin

En décrochant un podium au Grand Prix d'Azerbaïdjan (celui du Grand Prix de Hongrie étant officiellement invalidé par la FIA), Aston Martin a amélioré ses précédentes performances en Formule 1, après une première tentative peu probante à la fin des années 1950. Cependant, l'équipe basée à Silverstone est loin de surfer sur la vague de la fin de saison 2020, lorsque Racing Point se battait épisodiquement pour la pole position ou la victoire.

Dès le début de l'année, la structure a clairement indiqué que les nouvelles règles du fond plat avaient nui à son concept à faible inclinaison, la grande majorité du plateau ayant opté pour une inclinaison du châssis beaucoup plus prononcée. De ce fait, Aston Martin a rapidement accumulé un grand retard : après onze courses, l'équipe est septième du classement général avec un écart de 115 points sur la troisième place, codétenue par McLaren et Ferrari.

Même s'il est certain que des progrès ont été réalisés au cours de la première moitié de l'année, Lance Stroll reconnaît que les nouvelles règles ont freiné cette progression. "Je pense que c'est une saison difficile, c'est sûr", indique-t-il. "Ce n'est pas ce que nous visions après la fin de l'année dernière, avec les changements de règles, etc. Notre performance a pris un coup et cela a rendu le début de la saison un peu plus difficile."

"Mais il y a eu des points positifs. Je pense que nous avons fait des progrès en tant qu'équipe, et nous avons amélioré la voiture depuis le début de la saison. Il reste encore beaucoup de courses, alors j'ai hâte d'y être et nous verrons ce qui se passera."

Otmar Szafnauer, directeur d'équipe, estime quant à lui que les progrès réalisés par Aston Martin pour refaire son retard ont été entravés par les limites strictes d'homologation imposées cette saison.

"L'équipe a fait un travail formidable et elle a travaillé sans relâche pour essayer de récupérer une partie de cette perte d'appui", a-t-il expliqué. "Mais malheureusement, nous sommes un peu limités avec ce que nous pouvons faire en raison de la réglementation. Nous ne pouvons pas vraiment augmenter la hauteur de la suspension arrière."

"En sachant cela, je pense que [l'équipe] a fait du bon travail. Nous avons récupéré une partie de la performance que nous avions [en 2020], pas toute, mais nous ne pouvons pas tout récupérer pour deux raisons : premièrement, nous sommes limités sur le temps que nous pouvons passer sur la voiture de cette année, parce que cela se fait au détriment de la voiture de l'année prochaine, et deuxièmement, nous avons les mains liées sur l'élévation de la hauteur du train arrière. Nous ne pouvons pas le faire."

Malgré ces limites, Szafnauer pense qu'il est possible pour Aston Martin de mieux exploiter la monoplace pour le reste de la saison 2021. "Nous allons améliorer cette voiture petit à petit, plutôt avec la compréhension de son fonctionnement qu'avec l'arrivée d'améliorations majeures", a-t-il ajouté. "L'équipe à l'usine se concentre sur la saison 2022. Je pense qu'ils ont fait un travail formidable pour amener la voiture au niveau où elle est aujourd'hui. Presque toutes les pièces qui ont été en contact avec le vent ont été changées."