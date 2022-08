Stroll a laissé passer Vettel pour essayer de doubler Ocon

Au Grand Prix de Hongrie, Aston Martin est entré dans les points pour la huitième fois sur les dix dernières courses – seul le top 4 du championnat des constructeurs fait mieux. Cependant, nombre de ces entrées dans les points sont des dixièmes places pour une AMR22 souvent en manque de performance, et la course d'hier sur le Hungaroring n'a pas fait exception à la règle.

Impuissants face aux Alpine et à la McLaren de Lando Norris en performance pure, Lance Stroll et Sebastian Vettel sont parvenus à gagner du terrain depuis les 14e et 18e emplacements de la grille, malgré une collision avec Alexander Albon au premier tour pour l'Allemand et un accrochage avec Daniel Ricciardo au 48e passage pour le Canadien, à chaque fois au virage 2. Dans les deux cas, les pilotes Aston Martin n'avaient pas grand-chose à se reprocher.

Équipé de pneus mediums quand son coéquipier était en tendres, Vettel a rattrapé celui-ci à une dizaine de tours de l'arrivée, mais Stroll n'arrivait pas à réduire l'écart de cinq secondes qui le séparait d'Esteban Ocon. Aston Martin lui a donc demandé de laisser passer son partenaire pour qu'il tente sa chance, au 65e des 69 tours qu'ils allaient parcourir, et Vettel est revenu sur Ocon à raison de plus d'une seconde au tour malgré une intervention de la voiture de sécurité virtuelle, échouant à un dixième et demi sous le drapeau à damier. Ainsi, contrairement à ce qui était prévu, le quadruple Champion du monde n'a pas pu rendre la place à son équipier.

"Cet après-midi a été tout sauf simple", analyse le directeur d'équipe Mike Krack. "Nous avons géré la durée de vie de nos pneus pendant toute la course, avons très bien évalué la stratégie et avons géré les deux pilotes afin d'obtenir un bon résultat pour l'équipe. Lance a mené une course solide : il a bien géré ses pneus, il a fait de superbes manœuvres de dépassement quand c'était vraiment important, et il a fait du super travail pour revenir sur Bottas et entrer dans les points."

Lance Stroll (Aston Martin) devant l'Alpine d'Ocon avant d'effectuer un second arrêt

"Une fois dixième, nous lui avons demandé de pourchasser Ocon ; à quelques tours du but, Sebastian démontrant un meilleur rythme global en pneus mediums, nous avons échangé les voitures. Notre intention était de refaire l'échange si Sebastian ne parvenait pas à obtenir la neuvième place, mais en fin de compte, c'était trop serré pour le réaliser en sécurité (sic) : Sebastian a franchi la ligne seulement 0,143 seconde derrière Ocon. Je sais que Lance sera déçu, mais ce pari valait quand même le coup afin d'essayer de marquer plus de points aujourd'hui."

Quoi qu'il en soit, Vettel ajoute une 16e unité à son compteur, laquelle le maintient d'ailleurs anecdotiquement dans la course au titre pour sa dernière saison en Formule 1. Le pilote Aston Martin qualifie ce résultat de "satisfaisant", compte tenu de son début de week-end : "Forcément, quand on part 18e et qu'il n'y a qu'une voiture derrière sur la grille, cette remontée est satisfaisante. Nous avons décidé de faire deux arrêts, ce qui était la bonne décision aujourd'hui. Avec un virage de plus, nous aurions pu avoir Esteban aussi. La VSC n'a pas aidé à la fin, mais dans l'ensemble, je pense que ça a été une bonne remontée."

Quant à savoir s'il s'agit d'une réelle avancée pour Aston Martin : "Je ne sais pas. Je pense que nous avions déjà un bon rythme sur les longs relais vendredi, mais ce sont vraiment les runs courts qui semblent être notre talon d'Achille." Vettel et Stroll ne sont passés en Q2 qu'une fois chacun sur les cinq derniers Grands Prix.