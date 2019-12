Stroll : Passer de Williams à Racing Point, "une autre catégorie"

Suite au rachat par un groupe d'entreprises de Force India à l'été 2018, le milliardaire Lawrence Stroll a quitté Williams, écurie qu'il soutenait financièrement depuis plusieurs saisons, pour s'installer du côté de Silverstone. La destinée de la structure qui s'était fait une place dans le paysage de la Formule 1 a donc pris un tournant positif après beaucoup d'incertitudes. Désormais, c'est une équipe saine et ambitieuse, avec comme exemple paroxystique le projet lancé d'une future usine.

Sur le plan sportif, l'arrivée de Stroll père a entraîné celle, logique, de Stroll fils. Après une première saison intéressante à défaut d'être éclatante en 2017, le Canadien avait vécu chez Williams une saison 2018 compliquée. Forcément, passer d'un team qui n'est plus que l'ombre de lui-même et peine à exister dans la F1 moderne en dépit d'un palmarès immense à une écurie ayant repris vie et qui n'a jamais vraiment quitté la lutte pour le top 10 en course est un changement de taille.

"C'était très, très différent", se souvient Lance Stroll sur son arrivée chez Racing Point et notamment sur le plan sportif. "Je veux dire, c'est vraiment comme une catégorie différente. La F1 change en permanence, vous savez. Les pneus changent chaque année, les nouvelles voitures sont développées et l'expérience évolue."

Interrogé sur les différences perçues entre Willliams et Racing Point, il ajoute : "Je veux dire, je vois une différence dans la vitesse. Regardez la grille. C'est juste, assurément, un environnement bien plus compétitif. Il y a un super groupe d'ingénieurs qui travaillent ici. C'est super de travailler avec les gens autour de moi. Je pense que tout le monde est vraiment excité par rapport à l'année prochaine et faire partie de ça est très palpitant. Nous sommes déjà impatients d'être à 2020, je pense que nous avons des choses à finir."

La saison 2019 n'a pas été exceptionnelle pour l'équipe désormais dirigée par Otmar Szafnauer, la faute à une conception compromise par un manque de moyens de la RP19 lors des derniers mois de Force India. "Je pense que [Racing Point] est une équipe vraiment enthousiasmante, une année excitante attend l'écurie [en 2020]", répète Stroll. "Nous avions beaucoup de défis à relever cette année avec tout ce qui s'est passé en 2018, la transition de Force India à Racing Point nous a, je pense, mis sur la défensive en abordant l'année. [...] L'année prochaine va, je crois, être représentative de ce que nous pouvons faire pendant l'hiver et du niveau que nous montrerons à Melbourne."