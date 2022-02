La FIA ne peut "qu'améliorer l'avenir" et protéger son intégrité

Ce lundi, la FIA a annoncé par voie de communiqué qu'elle allait dévoiler dans les jours qui viennent "les nouvelles concernant les changements structurels et le plan d'action" à la suite de l'analyse menée sur la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de F1. L'épreuve, qui s'est montrée décisive dans l'attribution du titre mondial, a fait l'objet d'un vif débat au sujet de la décision prise par la direction de course de précipiter la relance de la course, n'appliquant alors que partiellement le règlement, pour un dernier tour.

Cette annonce suivait directement une réunion de la Commission F1 où le sujet a été abordé. Même si rien n'a encore filtré sur les conclusions de l'enquête menée par la fédération, ce travail est perçu par une partie des observateurs et des fans comme nécessaire au terme d'une saison par ailleurs constellée de polémiques, notamment dans ses ultimes épreuves, afin de ne pas entamer encore plus la crédibilité de la discipline.

Mais outre les conclusions, ce sont aussi les suites qui sont attendues. Et c'est bien l'objet de l'annonce que la fédération a promis, la Commission F1 de ce lundi servant au président Mohammed Ben Sulayem à récolter plus de retours, et non à révéler ce que seraient justement ces prochaines étapes. A priori, le souhait de la FIA était également de ne pas livrer ces détails, et notamment sur l'avenir de Michael Masi, dans une réunion où lui-même était semble-t-il présent.

S'exprimant sur Sky Sports après coup, Ben Sulayem a assuré que les actions de l'institution seraient fortes et garantiraient que la discipline soit dans une meilleure situation au moment d'aborder la nouvelle saison. "Nous nous sommes mis d'accord sur certaines choses, et l'analyse est toujours en cours, mais ça viendra bientôt", a-t-il déclaré à propos de l'enquête. "C'était une bonne discussion... [et] les nouvelles vont être annoncées."

"Mais clairement, comme nous l'avons dit, l'intégrité de la FIA sera toujours intacte. Je suis élu pour cela, mais aussi pour que le sport automobile soit équitable : c'est mon devoir. C'était donc une très bonne réunion. Nous avons abordé beaucoup de choses importantes pour la saison, donc je m'attends à une bonne saison de F1. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. C'est important pour la FIA, pour l'intégrité de la FIA et pour le sport. Nous ne pouvons qu'améliorer l'avenir."

La FIA devrait ainsi prochainement annoncer une nouvelle structure pour la direction de course, ceci afin de mieux gérer les pressions pesant sur le directeur de course dans l'exercice de ses fonctions. Pour beaucoup, Michael Masi avait bien trop de choses à gérer, ce qui, ajouté aux pressions extérieures, a parfois eu un impact sur sa manière de faire son travail.

Le choix pourrait être fait de réorganiser la direction afin que le directeur de course bénéficie d'un meilleur soutien et d'un plus grand nombre de personnes autour de lui, ses fonctions pouvant être réparties entre plusieurs personnes. Si Masi n'est pas maintenu ou quitte son poste de lui-même, alors le directeur de course du WEC, Eduardo Freitas, et l'ancien directeur de course du DTM, Niels Wittich, apparaissent comme les favoris potentiels pour assumer le rôle, et même éventuellement sur la base d'un partage.

Avec Jonathan Noble