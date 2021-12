Susie Wolff : "La façon dont Lewis a été volé me laisse incrédule"

La polémique qui a suivi les événements de la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 de F1 ne semble pas se dégonfler depuis dimanche. Alors que le traditionnel gala de remise des prix de la FIA aura lieu ce jeudi soir, la fédération a hier soir communiqué pour la première fois depuis la course, en indiquant qu'à la demande du président Jean Todt, une enquête allait être menée sur ce qu'il s'est passé, face à "une incompréhension et des réactions significatives de la part des écuries, pilotes et fans de Formule 1".

La controverse repose sur l'application partielle d'une règle de procédure concernant le Safety Car par la direction de course dans l'avant-dernier tour de l'épreuve, alors même que si elle avait été appliquée en totalité, le Grand Prix aurait dû se terminer sous voiture de sécurité et avec la victoire et le titre pour Lewis Hamilton. Au lieu de cela, c'est Max Verstappen qui l'a emporté lors d'un ultime tour de course où il a tiré parti de sa monte pneumatique supérieure en performance et en fraîcheur.

Dans ce contexte, après avoir vu ses réclamations initiales rejetées et avoir notifié son intention de faire appel, Mercedes a coupé toute communication officielle avec l'extérieur depuis dimanche. L'écurie n'a pas envoyé ses F1 et FE championnes pour la traditionnelle photo de groupe en préambule du gala FIA et la participation de ses représentants à cette même soirée est encore à cette heure incertaine.

Toutefois, pour la première fois ce jeudi, un membre du clan Mercedes élargi, également responsable d'une écurie participante à un Championnat du monde de la FIA, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Susie Wolff, PDG de l'équipe Venturi en Formule E et épouse de Toto Wolff, le directeur de Mercedes en F1. L'Écossaise estime que Hamilton a été "volé" et attaque sans le nommer Michael Masi, directeur de course de la fédération, au cœur de la polémique depuis la fin de l'épreuve mais également depuis plusieurs semaines pour sa gestion globale.

"En abordant ce dernier week-end de course, je croyais que les deux équipes et les deux pilotes méritaient de gagner", a-t-elle écrit. "Que ça allait être un spectacle, une course historique dont nous espérions tous qu'elle se terminerait sans controverse. Ça n'a pas été le cas."

"Ce qui s'est passé est toujours difficile à comprendre et me donne une sensation de nausée. Ce n'est pas la défaite – et pas envers Max ou Red Bull, ils sont des vainqueurs méritants et nous savions qu'il y avait une forte possibilité que nous ne gagnions pas – mais la façon dont Lewis a été volé qui me laisse totalement incrédule."

"La décision d'une seule personne au sein de l'instance dirigeante, qui a appliqué une règle d'une façon qui n'a jamais été faite en Formule 1, a désigné à elle seule le pilote Champion du monde de F1. Les règles sont les règles, elles ne peuvent pas être changées sur un coup de tête d'un individu à la fin d'une course."

"Lewis Hamilton, tu as fait montre d'une intégrité et d'une dignité incroyables face à l'injustice. Tu es le meilleur qui ait jamais existé. L'issue des derniers tours ce dimanche ? Ceux qui savent, ils savent, même ceux qui ne veulent pas l'admettre."

"Félicitations à Max et félicitations à chacun des membres de Mercedes-AMG F1 pour votre huitième titre constructeurs consécutif, un record. J'espère qu'en mars l'année prochaine, il y aura une instance dirigeante avec l'intégrité et la justice sportive en son cœur afin que je puisse retomber amoureuse de la F1."