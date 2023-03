Susie Wolff nommée à la tête de la F1 Academy

Ex-pilote d'essai de Williams F1 et pilote de DTM, Susie Wolff a plus récemment occupé le poste de directrice d'équipe, puis de PDG de Venturi en Formule E, le tout entre 2018 et 2022. Fondatrice de l'initiative Dare To Be Different, un programme conçu pour stimuler la participation des femmes dans le sport automobile, l'Écossaise a depuis été une intervenante de premier plan lors de conférences majeures telles que le Pendulum Summit 2023 à Dublin.

Dans ses nouvelles fonctions de directrice générale de la F1 Academy – lancée lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2022 – Wolff rendra compte au PDG de la F1, Stefano Domenicali, ainsi qu'au patron de FIA F2 et F3, Bruno Michel. Dans l'annonce de sa nomination, on peut lire que Wolff sera "responsable du développement des talents féminins dans le sport automobile, en mettant l'accent sur la création d'un chemin fructueux vers les catégories supérieures de la pyramide de la F1".

Wolff a déclaré : "La F1 Academy présente une opportunité de promouvoir un véritable changement dans notre industrie en créant la meilleure structure possible pour trouver et nourrir les talents féminins dans leur parcours vers l'élite du sport automobile, à la fois sur et en dehors de la piste. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi une volonté claire de faire les choses correctement."

"Ce faisant, je pense que la F1 Academy peut représenter quelque chose au-delà de la course automobile. Elle peut inspirer les femmes du monde entier à suivre leurs rêves et à réaliser qu'avec du talent, de la passion et de la détermination, il n'y a pas de limite à ce qu'elles peuvent accomplir."

"C'est aussi le début d'un nouveau chapitre important de ma carrière, combinant l'expérience que j'ai développée jusqu'à présent avec ma passion pour la diversité et l'émancipation, et je tiens donc à remercier Stefano de m'avoir confié un rôle qui signifie autant pour moi personnellement que professionnellement."

La première saison de la F1 Academy comprendra sept manches, qui débuteront au Red Bull Ring, en Autriche, les 28 et 29 avril, avant de se terminer par le GP des États-Unis, fin octobre.

Domenicali a ajouté : "C'est une nouvelle fantastique que Susie Wolff rejoigne la F1 Academy en tant que directrice générale. Susie est une personne incroyable qui comprend ce qu'il faut faire pour atteindre le plus haut niveau du sport automobile, à la fois comme pilote et comme directrice d'équipe."

"Elle possède une grande expérience et des connaissances de première main qui seront très utiles pour nous tous et pour les pilotes qui sont en train de progresser dans la pyramide de la compétition."

"Nous nous engageons à maximiser les opportunités dans notre sport pour que chacun puisse atteindre son véritable potentiel et réaliser ses rêves et nous pensons que la F1 Academy est une partie très importante de notre projet pour un sport plus diversifié et inclusif."

