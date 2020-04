La suspension des activités F1 officiellement prolongée

Dans l'air depuis plusieurs jours déjà, la prolongation de la trêve réglementaire que doivent observer les écuries de Formule 1 a été entérinée. Compte tenu de la situation de crise provoquée par la pandémie de COVID-19, ce choix a été fait notamment pour réduire les coûts, tandis que la saison ne pourra pas débuter avant le mois de juin, au minimum.

Cette période avait été portée à 21 jours d'arrêt des activités et de fermeture des usines, à observer en mars et avril. Désormais, elle grimpe à 35 jours, à répartir sur les mois de mars, avril et mai. Cette trêve obligatoire s'étend par ailleurs aux motoristes, et non plus uniquement aux équipes.

La décision a été communiquée par la FIA ce mardi et fait suite à l'approbation unanime du Groupe Stratégique de la Formule 1, de la Commission F1 et de toutes les écuries. Elle a été ratifiée dans la foulée par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, par le biais d'un vote électronique.

"D'autres discussions sur ce sujet restent ouvertes entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes, en raison de l'incidence internationale actuelle du COVID-19", fait savoir la fédération internationale, sous-entendant que cette période d'inactivité forcée pourrait, si nécessaire, être prolongée davantage.

Lundi après-midi, une réunion téléphonique réunissant les directeurs d'équipe et les instances dirigeantes a permis d'avancer sur plusieurs dossiers liés à la crise du coronavirus. En sont ressorties principalement : la volonté d'abaisser le plafond budgétaire qui doit entrer en vigueur l'année prochaine, et celle d'introduire un système de jetons de développement sur la période 2020-2021.