Des suspicions d'infraction au plafond budgétaire agitent le paddock

Dans le paddock de Singapour, les spéculations sont fortes autour du plafond budgétaire, des suspicions entourant deux écuries qui ne l'auraient pas respecté l'an passé. D'après les informations de Motorsport.com, la FIA a informé les équipes que son analyse des comptes de la saison 2021 était terminée et que les documents officiels sur le sujet allaient être publiés. C'est le mercredi 5 octobre que l'instance internationale délivrera à chaque équipe un certificat de conformité, attestant qu'elle a respecté le plafond de 146,2 millions de dollars pour la saison. Cependant, toute écurie ayant dépassé ce plafond s'exposera à une nouvelle audience qui conduira à l'application des pénalités prévues par le règlement. L'avis de la FIA sur cette question sera définitif, le Règlement Financier précisant qu'il est impossible de faire appel contre ce type de décision.

La FIA n'a fait aucun commentaire pour confirmer ou infirmer le fait qu'une ou plusieurs écuries avaient dépassé le plafond budgétaire en 2021, alors que plusieurs sources dans le paddock laissent entendre que deux d'entre elles ne seraient pas dans les clous et n'obtiendraient pas leur certificat. L'une d'entre elles aurait commis une infraction mineure (inférieure à 5%) tandis que pour l'autre il s'agirait d'un dépassement plus important (supérieur à 5%). Les noms d'Aston Martin et Red Bull Racing sont ceux qui circulent à ce sujet.

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner a refusé de commenter cette affaire au micro de Motorsport.com. Quant à Aston Martin, un porte-parole a simplement communiqué la position officielle à ce stade : "Nous avons soumis notre déclaration pour 2021. Nous sommes en discussions avec la FIA, et nous attendons la certification".

Les rumeurs ne cessant d'enfler à Singapour, avec de potentielles audiences à venir, la FIA a finalement indiqué que le sujet serait traité en temps voulu, là aussi par le biais d'un porte-parole : "La FIA finalise actuellement l'évaluation des données financières 2021 soumises par toutes les écuries de Formule 1. Les infractions présumées au Règlement Financier, le cas échéant, seront traitées conformément à la procédure définie dans le règlement".

Le règlement prévoit un panel de sanctions très large pour les écuries qui ne respectent pas le plafond budgétaire. Pour une infraction mineure, c'est-à-dire inférieure à 5% des dépenses, les pénalités peuvent inclure une réprimande, un retrait de points au championnat constructeurs et/ou pilotes, une exclusion d'un ou plusieurs Grands Prix, une limitation des tests aérodynamiques ou encore une amende. Pour une infraction supérieure à 5%, les sanctions peuvent être celles déjà mentionnées ci-dessus, ou bien aller jusqu'à une exclusion du championnat ou à une réduction future du plafond budgétaire.

Avec Jonathan Noble