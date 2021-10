Sydney tenterait de récupérer le GP d'Australie

La ville de Sydney tenterait à nouveau de se placer pour récupérer le Grand Prix d'Australie de Formule 1 aux dépens de Melbourne, d'après la presse locale. La chaîne de télévision Seven Network assure que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud évalue actuellement la formulation d'une offre pour devenir la ville hôte de l'épreuve. Le cœur du projet reposerait sur un circuit entièrement urbain qui longerait le port mondialement connu de Sydney.

Seven Network fait état de "discussions sensibles et de haut niveau en cours" autour de cette offre visant directement le Grand Prix d'Australie, à l'heure où le plus peuplé des états australiens serait prêt à investir dix millions de dollars dans l'organisation d'événements majeurs afin d'accélérer la reprise économique faisant suite à la crise du COVID-19.

La ville de Sydney et l'état de Nouvelle-Galles du Sud ont été particulièrement touchés par le virus, alors que se termine depuis peu un confinement qui a duré des mois avant que la situation ne s'améliore grâce à la couverture vaccinale. C'est Stuart Ayres, le ministre du Travail, de l'Investissement et du Tourisme qui serait en charge du projet.

Toujours d'après Seven Network, des dirigeants auraient confirmé l'existence de discussions mais refusent d'évoquer le sujet publiquement tant que la faisabilité d'une course urbaine n'aura pas été entièrement évaluée et garantie. Une seconde option consisterait à utiliser le Sydney Motorsport Park, circuit situé à l'ouest de la ville, mais les autorités auraient une préférence marquée pour la création d'un tracé dans l'esprit de celui de Monaco.

Si le projet devait voir le jour, Sydney ne pourrait pas accueillir la Formule 1 avant la saison 2026 puisqu'un contrat lie la catégorie reine à l'Australian Grand Prix Corporation pour un Grand Prix à Melbourne jusqu'en 2025. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Sydney fait parler sur le sujet.

Melbourne accueille le Grand Prix d'Australie depuis 1996 après avoir succédé à Adélaïde, où la F1 s'était rendue de 1985 à 1995. L'épreuve n'a pas eu lieu ces deux dernières saisons en raison de la crise sanitaire mais figure au calendrier 2022, à la date du 10 avril.

Avec Andrew van Leeuwen

Lire aussi : Le calendrier de la saison 2022 de F1 dévoilé