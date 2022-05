Szafnauer explique sa remarque sur les "deux papes" d'Aston Martin

Lorsque Martin Whitmarsh a été recruté par Aston Martin en septembre dernier à la tête d'Aston Martin Performance Technologies, Otmar Szafnauer, directeur d'Aston Martin F1 Team, avait affirmé que cela n'allait rien changer à son poste. "La partie F1 restera sous mon contrôle, donc je resterai directeur d'équipe et PDG [de l'écurie]", avait-il assuré.

Et pourtant, cinq mois plus tard, Szafnauer a débarqué à Enstone pour assumer le rôle de directeur d'équipe chez Alpine, cette rumeur ayant longtemps circulé après l'arrivée de Whitmarsh. L'Américain a alors déclaré à la presse : "L'Église catholique n'a qu'un pape, et quand on en a deux, ça ne va pas. Je pense donc qu'il était temps de partir et de laisser Aston Martin avec son seul pape."

Certains avaient interprété ce commentaire comme une pique adressée à Lawrence Stroll, propriétaire d'Aston Martin, mais dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1, Szafnauer se montre clair : c'est bien de Whitmarsh qu'il s'agissait. "Les gens me demandent qui était ce pape ; vous savez, ce n'était pas Lawrence, car tout le monde a un patron", souligne celui qui a passé 12 ans dans l'écurie anciennement connue sous le nom de Force India. "J'en ai un ici aussi [chez Alpine], et c'est le cas partout."

"Mais une fois qu'ils ont fait venir Martin Whitmarsh… c'est l'autre pape dont je parlais. Que nous soyons dans le même espace et essayions de faire la même chose, ça ne fonctionne simplement pas. Mais il n'était pas question de Lawrence. Lawrence reste le propriétaire et le patron là-bas. J'ai un patron ici, Laurent, et c'est parfaitement compris et clair ; cela doit être ainsi."

Otmar Szafnauer en discussion avec Lawrence Stroll au Grand Prix de Hongrie 2021

Deux mois après ses débuts chez Alpine, Szafnauer est encore en train de découvrir l'écurie, même s'il a tiré profit de son expérience pour être opérationnel d'emblée. "Avec les expériences que j'ai eues en 24 ans, je pense être probablement l'un des directeurs d'équipe les plus expérimentés, ayant eu divers rôles au sein d'écuries de Formule 1", poursuit l'intéressé. "J'ai travaillé pendant sept ans et demi pour un motoriste qui a racheté une écurie [Honda, ndlr], alors au début je me concentrais pas mal sur les moteurs, puis sur la gestion de la reprise de l'équipe."

"Chez British American Racing, j'étais le directeur des opérations – le premier qu'ils aient eu – ce qui représentait beaucoup de gestion du programme, de toute la manufacture, du contrôle qualité, de ce qui est produit à l'usine. Soit trois années de compréhension des opérations, ce qui joue un rôle majeur pour m'aider à prendre des décisions à ce jour."

"Puis chez Force India, en tant que directeur général, je n'étais pas directeur d'équipe car Vijay [Mallya] l'était ; Vijay assurait le rôle de directeur d'équipe sur les courses, mais il venait rarement à l'usine, alors c'était moi qui gérais toute l'usine. Je pense que ces expériences m'aideront ici, surtout à sauter le processus de mon amélioration personnelle, de manière à ce que dans 100 courses, nous jouions régulièrement les victoires et les championnats."

100 Grands Prix pour monter régulièrement sur le podium, tel est le plan annoncé par Laurent Rossi, PDG d'Alpine, en octobre dernier. Douze courses ont déjà eu lieu depuis lors, avec une troisième place pour Fernando Alonso au Grand Prix du Qatar 2021 mais aucun top 5 jusqu'à présent en 2022, avec la nouvelle réglementation technique. Otmar Szafnauer a ici un grand défi à relever, au sein d'une écurie qui stagne en milieu de tableau depuis cinq ans.

