Szafnauer pas menacé par l'arrivée de Whitmarsh chez Aston Martin

Le mois dernier, Aston Martin a annoncé le recrutement de Martin Whitmarsh au poste de PDG d'Aston Martin Performance Technologies, nouvelle structure globale du groupe. Depuis son départ de McLaren, en 2014, le Britannique était impliqué dans la Coupe de l'America, avec Ben Ainslie Racing, occupait les fonctions de président de BAR Technologies, entreprise concentrée dans la quête d'efficience énergétique pour les produits marins, et avait été consulté par la FIA lors de l'écriture du Règlement Financier.

Comme l'a indiqué Otmar Szafnauer, à la tête de la structure F1 depuis son rachat par Lawrence Stroll, en 2018, le nouveau poste confié à Whitmarsh dépasse le cadre de la catégorie reine. Par conséquent, l'Américain d'origine roumaine se verra confier les mêmes responsabilités lors de la prochaine saison.

"La partie F1 restera sous mon contrôle", a-t-il assuré. "Donc je resterai directeur d'équipe et PDG [d'Aston Martin Racing]. Martin sera le PDG du groupe, la partie F1 lui rendra des comptes."

"Donc, j'imagine que la seule chose qui n'a pas été prévue, c'est le temps qu'il passera pour chaque entité, puisqu'il est à la tête du groupe tout entier. Je pense qu'au début, il passera la plupart de son temps à faire croître Aston Martin Performance Technologies, là où est son domaine d'expertise le plus récent, et ne se concentrera pas trop sur la F1."

Selon Szafnauer, Whitmarsh débarque chez Aston Martin avec des valises chargées de connaissances qui seront précieuses pour le développement du nouveau groupe.

"[Whitmarsh] était chez McLaren lorsqu'ils ont commencé à s'occuper [de projets hors F1], donc il a cette expérience et peut nous montrer quelques raccourcis", a poursuivi Szafnauer. "Il a également sept ans d'expérience dans la course maritime, dont la création d'une nouvelle entreprise qui transfère les technologies de la course de bateaux vers les cargos je crois."

"C'est une entreprise de technologies appliquées, de transferts de technologies. Il a une bonne expérience dans ce domaine et il nous aidera à accélérer le développement de notre activité des technologies de la performance."