Szafnauer et l'embauche d'Ocon en 2017… malgré la pression de Wolff !

Cette saison, l'arrivée d'Otmar Szafnauer à la tête d'Alpine F1 Team lui a permis de renouer avec Esteban Ocon, pilote qu'il avait déjà côtoyé chez Force India en 2017 et 2018. Une collaboration qui avait toutefois bien failli ne pas se concrétiser : d'après Szafnauer, Toto Wolff souhaitait placer dans l'équipe de Silverstone un autre protégé de Mercedes, Pascal Wehrlein, envisageant probablement qu'Ocon trouve un volant ailleurs.

Wehrlein et Ocon avaient fait leurs débuts en Formule 1 l'année précédente avec Manor, le second débarquant à la mi-saison en remplacement de Rio Haryanto. Ocon s'est montré sous un jour favorable par rapport à son partenaire lors de cet intérim, et c'est manifestement ce qui lui a permis de décrocher ce baquet chez Force India aux côtés de Sergio Pérez, ce malgré la "pression" de Wolff.

"J'ai toujours apprécié Esteban", déclare Szafnauer dans un entretien avec le site officiel de la F1. "Je me considère comme l'une des personnes qui ont joué un rôle crucial pour l'aider à atteindre la Formule 1. J'avais beaucoup de pression de Toto [Wolff, directeur de Mercedes AMG F1] à l'époque pour prendre [Pascal] Wehrlein, et j'ai choisi de prendre Esteban. Cela ne revient pas à dire qu'Esteban n'aurait pas obtenu un autre volant, car on ne peut pas le savoir, mais je l'ai mis dans la voiture et c'était à lui de jouer."

"Et il a montré à quel point il était bon ; il était très bon face aux pilotes auxquels il a été confronté, et je pense que grâce à ça, il s'est retrouvé avec un autre volant [après avoir été remplacé chez Force India/Racing Point au profit de Lance Stroll quand l'écurie a été rachetée, ndlr] ; j'en étais content. Quelque chose de similaire est arrivé à Sergio [Pérez]. Il a été sans volant pendant un moment, puis il s'est retrouvé chez Red Bull, et j'en étais content également."

Otmar Szafnauer entouré de ses pilotes Esteban Ocon et Fernando Alonso

Chez Alpine, Szafnauer a par ailleurs fait plus ample connaissance avec un double Champion du monde : Fernando Alonso. Après avoir travaillé avec Sebastian Vettel pendant un an, l'Américain dresse un parallèle intéressant entre ces deux légendes.

"Il est au sommet, il fait partie des meilleurs avec qui j'aie travaillé", indique Szafnauer, qui a également collaboré avec Jacques Villeneuve, au sujet d'Alonso. "Il apprend les nouveaux circuits vraiment très vite, il donne un bon feedback et il s'adapte à différents scénarios et situations en piste. Il est aussi un incroyable compétiteur, comme d'autres avec qui j'ai travaillé : il ne laisse rien au hasard. Il veut tirer le maximum absolu de la monoplace et de lui-même, simplement car si l'on fait ça, on a de meilleures chances en piste. Il est très similaire à Sebastian, à cet égard."

"Je pense qu'il motive le staff d'une manière différente de Seb. Mais chacun a sa propre personnalité et sa propre technique. Tant que l'on peut éviter de se critiquer et simplement travailler sur tout problème pour le résoudre collectivement, c'est l'essentiel."