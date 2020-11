Technique : l'erreur qui a plombé les progrès de Red Bull

Après s'être montré si rapide en essais libres et en qualifications, tout a mal tourné dimanche dernier pour Max Verstappen à Istanbul. Le pilote Red Bull a d'abord pris un envol cauchemardesque qui ne l'a pas aidé dans sa tâche, mais surtout, après le Grand Prix de Turquie, il s'est avéré qu'un côté de son aileron avant présentait un angle très différent de l'autre. Cette différence était de sept degrés, et l'on peut s'en rendre compte sur la photo ci-dessus. Dès lors, la voiture ne s'est pas comportée comme elle aurait dû, avec notamment une plus forte dégradation des gommes.

Par ailleurs, cela a empêché Verstappen de démontrer les progrès réalisés par l'écurie avec le package évolué qui avait été introduit à cette occasion. Car Red Bull Racing redouble d'efforts pour faire évoluer sa RB16, et si les modifications apportées au niveau du nez ou à l'arrière peuvent paraître infimes et isolées, elles marquent en fait un changement significatif dans la direction prise pour le développement de la monoplace.

Les changements sur l'aileron avant

Red Bull a modifié son aileron avant ainsi que la cape, avec une incidence des deux éléments sur la formation et le contrôle du vortex Y250, ayant lui-même un effet sur le comportement à l'arrière de la voiture.

L'aileron avant a déjà fait l'objet d'un développement intensif cette saison chez Red Bull, mais jusqu'à présent, l'essentiel du travail s'était concentré sur la zone extérieure. Des changements avaient été apportés à la dérive latérale ainsi que sous l'aileron afin de générer un effet de vague (outwash) permettant de débloquer de la performance.

L'évolution qui est arrivée en Turquie (à gauche ci-dessus) n'a été utilisée que par Verstappen. Elle comporte un amendement du plan principal et des flaps à l'extrémité intérieure. Plutôt qu'être divisé en deux segments minces avec le troisième flap également couplé à l'arrière, il ne présente plus désormais qu'un segment plus profond.

Non seulement l'équipe a modifié la forme du plan principal, qui est relié à la section neutre centrale, mais désormais quatre des appendices sont exposés au flux d'air, contre deux auparavant. Cela modifie significativement le vortex Y250. Cette redistribution fait aussi que le deuxième et le troisième flaps ne sont plus reliés directement à la section centrale, et il a fallu installer des supports supplémentaires.

Les changements au niveau de l'aileron avant coïncident avec une révision de la cape, où une fente en forme de boîte aux lettres a été ajoutée à la surface supérieure (flèches bleues ci-dessus). Le lien avec l'aileron avant est direct car le flux d'air réceptionné au niveau de la cape doit être ajusté en conséquence afin d'obtenir plus de performance.

Malheureusement pour Red Bull, les progrès espérés ont été masqués par une erreur commise lors d'un arrêt au stand : l'angle de l'un des flaps a été modifié avec une différence de sept degrés par rapport à l'autre côté sur la monoplace de Verstappen. C'est ce qui a provoqué un déséquilibre aérodynamique.

Les changements sur les échappements

À l'arrière de la voiture, Red Bull a choisi de déplacer les échappements des gaz wastegate pour les positionner à un endroit plus conventionnel, au-dessus de la structure de crash, plutôt qu'au-dessus de l'échappement principal.

Cela a nécessité une modification de la forme du T-wing le plus bas, qui est fixé de part et d'autre de la crash-box. Les échappements passent dessous et de la feuille dorée a été ajoutée pour protéger la partie du triangle exposée au-dessus.

On constate qu'en modifiant la position [1] et en la déplaçant vers le côté inférieur de l'échappement principal [2], Red Bull a également modifié la portion centrale de son diffuseur.

Cette modification semble liée au circuit, avec une portion centrale du diffuseur [3] qui a été renforcée et du revêtement de surface utilisé pour influencer le comportement du flux d'air [4].