Température du carburant : débat relancé après la panique de Barcelone

Peu avant la course du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen et Pierre Gasly sont sortis des stands au dernier moment, avant la fermeture de la pitlane, pour aller directement se mettre en grille. Dans le garage des deux écuries, Red Bull et AlphaTauri, les équipes attendaient simplement que le carburant dans les monoplaces soit remonté à la température minimale exigée.

Deux semaines avant, à Miami, Aston Martin avait commis une erreur dans la procédure et cela avait alors obligé ses deux pilotes à rester dans le garage et à s'élancer depuis la voie des stands.

La température minimum est fixée par la réglementation : le carburant doit être au moins mesuré à une température inférieure de 10°C à la température ambiante deux heures avant la course. Les écuries ont pour habitude de remplir les réservoirs (là aussi à deux heures du départ) avec un carburant à une température plus faible pour le laisser se réchauffer, notamment lors des procédures d'allumage de l'unité de puissance, jusqu'au moment où il est possible de quitter la voie des stands (soit 40 minutes avant le départ).

En Espagne, la température d'abord affichée dans le système FIA était de 34°C, ce qui plaçait le minimum à 24°C pour le carburant, mais le chiffre officiel a finalement été revu à la hausse avec 35°C. Cette différence a été suffisante pour prendre de court certaines équipes, qui ont dû générer plus de température que prévu au dernier moment. La FIA suivait ce processus en temps réel via les débitmètres installés dans chaque F1.

En Catalogne, le temps que Red Bull et AlphaTauri auraient dû consacrer à des tours de reconnaissance et à des essais de départ entre le moment de l'ouverture et de la fermeture de la ligne des stands a donc été utilisé pour parvenir à la température exigée.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03

Les équipes échangent depuis sur le sujet avec la FIA, avec comme principale problématique le fait que le carburant doit être versé dans la monoplace au moment précis où la température à respecter est arrêtée. Certains constructeurs ont suggéré que ce chiffre devrait être donné un peu en amont afin de faciliter les calculs nécessaires. La discussion est en cours, et tout changement nécessitera quoi qu'il arrive un accord et une approbation selon les procédures habituelles.

S'exprimant en conférence de presse sur le sujet, Gasly est revenu sur cet épisode tendu de Barcelone : "Je ne vais pas mentir", a-t-il répondu à une question de Motorsport.com. "À un moment donné, je voyais l'horloge et je me disais, ce serait génial de partir. Nous sommes sortis à 20 secondes près."

"Le truc, c'est qu'on en a un peu ri avant la course, de cette histoire du carburant [d'Aston Martin] de Miami. Et puis nous nous sommes retrouvés dans la même situation. Je suis content que nous ayons réussi à tout régler."

"Cela n'a pas eu d'impact mais c'est juste une petite chose que l'on peut éviter et qui permet de faciliter la tâche à tous les gars. Nous étions censés faire deux tours avant la mise en grille, vérifier l'équilibre et effectuer une simulation de départ. Finalement, nous n'avons pas fait la simulation, nous n'avons pas vérifié l'équilibre."

"Cela ne change pas la course complète, j'ai pris un bon départ, je n'avais pas le meilleur équilibre, mais ça n'était pas pour ça. Ce sont juste beaucoup de choses qui peuvent être améliorées."