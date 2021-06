La tension entre Schumacher et Mazepin a été exagérée selon Steiner

Alors que l'incident du dernier tour lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan est passé par là, Günther Steiner assure que la tension supposée entre ses deux pilotes n'atteint pas ce que chacun peut être tenté d'imaginer. À Bakou, Mick Schumacher s'était emporté après avoir fait face à une défense très agressive de son coéquipier Nikita Mazepin dans l'ultime ligne droite, évitant de peu un coup de volant du Russe alors qu'il le dépassait pour le gain de la 13e place.

Après la course, Günther Steiner s'est entretenu avec les deux pilotes Haas afin de classer l'affaire et d'éviter qu'elle ne puisse se répéter. Le patron de l'équipe américaine pense que la manière dont les choses ont été gérées en interne permettra de passer rapidement à autre chose et d'apaiser une situation qui, selon lui, n'a jamais été réellement pesante.

"Je ne sais pas si ça aura une incidence sur l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal", insiste Günther Steiner. "Mais je pense que l'on exagère les choses, ou que vous essayez de leur donner des proportions démesurées. Je ne pense pas que ça allait aussi mal que ce que vous pensez tous."

"C'est normal, et ça arrive parce qu'en ce moment, nos pilotes se battent l'un contre l'autre. Si ça ne s'était pas passé entre coéquipiers, ça n'aurait pas fait autant d'histoires. Mais dans la période qui est la nôtre, ils se battent l'un contre l'autre car notre voiture est trop lente pour se battre contre les autres."

Pour le directeur d'équipe, les deux pilotes restent quoi qu'il en soit les premiers responsables de leur attitude en piste, le management ne pouvant pas entièrement contrôler ce qu'ils font au volant.

"Lorsqu'ils sont en piste, comment les tenir en laisse ?", interroge-t-il. "Ils sont tous les deux jeunes et ils ont de l'ego, ils veulent être perçus comme costauds. Alors seul l'avenir nous le dira. Mais je ne piloterai pas la voiture. Je pense que nous sommes d'accord sur ce point. C'est pourquoi nous continuons comme ça et nous espérons que ça ne se reproduira pas."

"Puis-je vous garantir à 100% que ça ne se reproduira pas ? Certainement pas, ce sont des pilotes de course, des compétiteurs. Il y aura encore des incidents et nous les gérerons encore. Sinon, de toute manière, ce serait ennuyeux, mais j'espère qu'ils ont retenu la leçon."

Chez Haas, on considère qu'une certaine rivalité entre les pilotes n'est pas une mauvaise nouvelle, permettant à Schumacher comme à Mazepin d'avoir une réelle motivation en piste.

"Au moins, ils ont un certain objectif", avance Günther Steiner. "Sinon, s'ils n'avaient rien, si ce n'est le fait de tourner en rond, ce ne serait pas stimulant et on ne tirerait pas le meilleur d'eux. Naturellement, je dois aussi leur expliquer que, si ça tourne mal, ce n'est pas constructif. Heureusement, ça n'a pas mal tourné."

