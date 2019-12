Après les tests, Pirelli toujours convaincu par les pneus 2020

Les deux journées d'essais réalisées cette semaine à Abu Dhabi étaient cruciales pour l'ensemble du plateau en vue de la saison prochaine. Comme prévu, toutes les équipes ont pu tester les pneus 2020 de Pirelli, tout en disposant de gommes 2019 afin d'établir des comparaisons directes et fiables. Chaque écurie a bien entendu joué le jeu, alors que le premier galop d'essais à Austin avec les futures enveloppes n'avait pas convaincu. Mais cette fois-ci, les conditions étaient réunies pour des essais pertinents.

"Nous avons bouclé deux journées d'essais avec les pneus 2020 par des températures qui étaient davantage représentatives d'une saison de Formule 1", confirme Mario Isola, directeur de Pirelli F1. "La partie la plus importante était de donner aux équipes l'opportunité de rouler simultanément avec les pneus 2019 et 2020, de manière à les comparer. Le programme d'essais de chaque équipe était comme d'habitude individuel, mais les pilotes ont désormais une impression subjective et la prochaine mission est de corréler cela avec les données objectives récoltées."

Le manufacturier unique a constaté une progression favorable dans l'exploitation de certaines gommes, mais pas avec tous les composés. Le fait d'avoir du temps pour réaliser ces essais ainsi que des monoplaces réglées en conséquence était primordial, mais n'a pas levé tous les doutes.

"Lors de la première journée, nous avons eu tendance à voir des relais courts, les équipes se concentrant sur les longs relais le lendemain", explique Mario Isola. "Nous avons remarqué certaines améliorations, surtout avec le pneu C5, le plus tendre, mais ça n'a pas toujours été le cas avec les pneus du milieu de gamme. Pour avoir la vision globale, nous analyserons évidemment toutes les données dans le détail au cours des prochains jours, notamment celles des longs relais, qui sont particulièrement pertinentes."

Rapidement, les dix écuries de la grille vont devoir se prononcer et choisir entre les pneus 2019 et 2020 pour la saison prochaine. Si sept d'entre elles rejettent les nouvelles gommes, la balance penchera en faveur d'une mise au rebut d'un travail d'une année. Pirelli respectera ce vote, mais conserve la même conviction aujourd'hui : "Compte tenu de l'évolution attendue des monoplaces pour la saison prochaine, nous pensons toujours que la construction du pneu 2020 demeure la meilleure solution, mais nous sommes bien entendu ouverts pour continuer à travailler avec les pneus 2019 si c'est ce que veulent la majorité des équipes."