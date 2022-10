Théo Pourchaire va disputer les EL1 d'Austin avec Alfa Romeo

Actuellement second du Championnat F2, dont le titre a déjà été attribué, Théo Pourchaire fera ses grands débuts lors d'un week-end de Grand Prix F1 en prenant part aux Essais Libres 1 du vendredi sur le Circuit des Amériques, près d'Austin. Ce sera pour le compte de l'écurie Alfa Romeo, en remplacement du titulaire habituel, Valtteri Bottas.

Le Français va participer à cette séance dans le cadre d'une nouvelle règle qui impose désormais aux écuries de la discipline reine d'octroyer deux séances d'EL1 dans l'année à un ou deux rookies, à savoir un pilote n'ayant pas disputé plus de deux courses en F1.

Pourchaire est membre de l'académie Sauber – du nom de l'entreprise qui, dans les faits, exploite l'écurie de Formule 1 à laquelle Alfa Romeo donne son nom – depuis 2019. Il a pour la première (et pour le moment seule) fois roulé au volant d'une monoplace du Championnat du monde lorsqu'il a testé l'Alfa Romeo C38 de 2019 lors d'un test privé.

Théo Pourchaire lors d'un test avec Alfa Romeo au Hungaroring

"Je suis ravi de faire mes débuts en essais libres à Austin ; ce sera ma deuxième fois au volant d'une Formule 1, mais d'une certaine manière, j'aurai l'impression que c'est la première, car cette fois, ce sera pendant une séance officielle de Grand Prix", s'est réjoui Pourchaire. "C'est comme un rêve qui devient réalité, et je tiens à remercier Alfa Romeo F1 Team ORLEN de m'avoir fait confiance et de m'avoir offert cette incroyable opportunité. Je suis impatient d'être en piste, et je vais m'assurer d'en tirer le meilleur parti et de faire de mon mieux pour soutenir l'équipe dans sa préparation pour le Grand Prix des États-Unis."

Quant à Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa, il a déclaré : "Théo a réalisé d'excellentes performances au cours de cette saison, ainsi qu'au cours des années précédentes : nous travaillons en étroite collaboration avec lui depuis près de quatre ans maintenant, en tant que membre de notre académie, et nous avons été impressionnés par ses progrès constants et son développement en tant que pilote d'abord et, tout aussi important, en tant que personne. Nous sommes ravis de lui offrir sa première apparition en essais libres la semaine prochaine : c'est une opportunité tout à fait méritée, et je suis certain qu'il nous impressionnera une fois de plus par ses performances, car il aidera l'équipe à recueillir de précieuses données avant le Grand Prix des États-Unis."

Plus encore, tout en étant maintenu dans la Sauber Academy pour 2023, il sera également assuré d'occuper l'un des postes de pilote de réserve de l'équipe Alfa Romeo en F1.