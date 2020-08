La F1 travaille sur un calendrier "standard" pour 2021

La Formule 1 a été contrainte d'adopter un calendrier chamboulé pour 2020, l'épidémie mondiale ayant provoqué l'annulation de la plupart des Grands Prix prévus.

Le calendrier actuel, composé de 13 courses au lieu de 22 à l'origine, inclut des doubles manches au Red Bull Ring et à Silverstone, ainsi que des circuits où la Formule 1 ne prévoyait initialement pas de se rendre. Des Grands Prix à Bahreïn et à Abu Dhabi devraient y être ajoutés.

À l'accoutumée, la Formule 1 connaîtrait déjà son calendrier suivant à ce stade de l'année, mais faire des projets pour 2021 s'avère compliqué en raison de la pandémie de COVID-19 et de situations variables d'un pays à l'autre.

Jean Todt a fait savoir au Grand Prix de Grande-Bretagne que la FIA travaillait avec la F1 sur le programme de l'an prochain et qu'il s'attendait à un calendrier "standard" pour commencer, mais a insisté sur le besoin de flexibilité.

"Le rôle partagé par la Formule 1 et la FIA, par le détenteur des droits commerciaux et le régulateur et législateur, a une certaine réciprocité", a souligné le président de la fédération. "Le promoteur travaille sur le calendrier, qui est ensuite soumis à la FIA. Pour l'instant, le promoteur travaille sur, je dirais, un calendrier standard – mais en sachant que nous ne savons pas si un calendrier standard pourrait fonctionner."

"Cela dépend vraiment de la position des États en question. Il se peut qu'il y ait un Grand Prix au calendrier mais que le pays envisage qu'aucun événement sportif ne puisse avoir lieu, ou qu'il envisage que la quarantaine soit obligatoire pour l'entrée sur son territoire, ou pour le retour dans un autre pays."

"Clairement, je suis convaincu que le championnat 2021, et je parle de manière plus globale que la Formule 1, pourra être créatif et flexible, car malheureusement – mais c'est ce que je crois – [la pandémie] ne sera pas finie."

La F1 a pu créer un calendrier plus européen pour 2020 grâce à la disponibilité de circuits de Grade 1 tels que le Mugello, Portimão et le Nürburgring. Todt a indiqué que si la F1 allait avoir la responsabilité d'avoir des circuits en réserve pour 2021, il était satisfait du nombre de pistes de Grade 1 qui en sont capables.

"Encore une fois, je suis certain que cela relève de la responsabilité du détenteur des droits commerciaux, mais bien sûr, nous collaborerons dans la mesure du possible. Une chose est sûre : la F1 doit être accueillie sur un circuit de Grade 1. Cela limite notablement le champ des possibles. Cela dit, c'est assez satisfaisant, car quand on voit la liste des circuits de Grade 1, il y en a beaucoup où il n'y a jamais eu de course automobile. Ce type de recherche doit être mené à nouveau quand la situation se présentera. Pour l'instant, le travail vise à établir un calendrier standard", a conclu le Français.

