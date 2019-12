Le top 10 des pilotes 2019 selon les pilotes eux-mêmes

Comme pour le désormais classique classement établi par les directeurs d'écuries, la F1 a reconduit l'initiative de demander à tous les pilotes de voter pour leur top 10 de la saison écoulée. Le principe est simple : chaque votant remet sa liste de dix noms classés dans l'ordre et à chaque position correspondent les points du barème en vigueur pour les épreuves du Championnat du monde (25 points pour le premier, 18 points pour le second, 15 pour le troisième, etc.). Les classements sont ensuite combinés pour donner un classement général.

Les pilotes avaient la possibilité de voter pour eux-mêmes, mais aucun de ceux qui ont pris part à ce vote ne l'a fait. Condition sine qua non pour garantir la participation d'un maximum de protagonistes tout en assurant une certaine objectivité, ce vote était anonyme. Voici la liste des votants : Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Robert Kubica, Daniil Kvyat, Kevin Magnussen, Lando Norris, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll et Max Verstappen. Les pensionnaires Mercedes et Ferrari, ainsi que Kimi Räikkönen n'y ont donc pas participé.

En voici le résultat :

Diapo Liste 10. Pierre Gasly 1 / 10 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images 9. George Russell 2 / 10 Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 8. Sebastian Vettel 3 / 10 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images 7. Lando Norris 4 / 10 Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images 6. Daniel Ricciardo 5 / 10 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images 5. Valtteri Bottas 6 / 10 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images 4. Carlos Sainz 7 / 10 Photo de: Steven Tee / Motorsport Images 3. Charles Leclerc 8 / 10 Photo de: Erik Junius 2. Max Verstappen 9 / 10 Photo de: Gareth Harford / Motorsport Images 1. Lewis Hamilton 10 / 10 Photo de: Andrew Hone / Motorsport Images

D'accord avec ce classement ? Quel serait votre top 10 de la saison écoulée ?

