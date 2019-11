Toro Rosso salue les progrès de Honda

Toro Rosso a obtenu son second podium de la saison au Brésil avec la deuxième place de Pierre Gasly, certes grâce à un concours de circonstances ; l'écurie italienne est ainsi revenue à huit points de Renault au championnat des constructeurs, à l'aube du dernier Grand Prix de la saison, qui aura lieu à Abu Dhabi.

Toro Rosso a notamment bénéficié d'un partenariat technique plus étroit avec Red Bull dans la conception de la STR14, mais ce n'est pas le principal facteur de réussite, explique Franz Tost : "Le partenariat avec Red Bull nous a aidés au début de la saison pour les suspensions, car nous avons adopté les suspensions, entre autres, provenant de chez eux. Mais durant la saison, nous ne pouvons pas faire grand-chose de cette synergie en raison de la réglementation."

"Ce sont les évolutions aéro qui nous ont aidés, et le grand pas en avant de Honda. C'est surtout Honda, primo avec le moteur spec 4, secundo avec le carburant – ils ont apporté ça à Suzuka. Cela nous a aidés à améliorer les performances." Pierre Gasly a effectivement marqué 26 points depuis le Grand Prix du Japon, à comparer aux 36 de Sebastian Vettel, aux 34 de Charles Leclerc ou encore aux 32 d'Alexander Albon.

Surtout, la Q3 n'a jamais échappé au pilote français lors des quatre courses depuis Suzuka, malgré un groupe propulseur nippon qui semble demeurer légèrement en retrait en qualifications. La réalité est autre le dimanche, comme l'a montré le face-à-face direct entre le moteur Honda de Gasly et le Mercedes de Lewis Hamilton dans la dernière ligne droite du Grand Prix du Brésil.

"La clé était la puissance du Honda en course, car Honda est vraiment très performant en course, et notre niveau d'appui – nous avions simplement moins d'appui que les autres car nous étions bien plus rapides que d'autres voitures. Et cela nous a aidés. Mais encore une fois, il faut prendre soin des pneus dans l'infield. Sinon, ça n'aide pas. Et cela a très bien fonctionné, je dois dire", conclut Tost.

Propos recueillis par Oleg Karpov