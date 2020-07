Tost : AlphaTauri est dans le même rythme que Ferrari

Franz, premiers points pour AlphaTauri avec la septième place de Pierre Gasly lors de votre première course, le tout sur le circuit à domicile de Red Bull. Êtes-vous satisfait ou est-ce un peu la frustration qui l'emporte avec la 12e place de Daniil Kvyat ?

Non, non, je suis satisfait de la septième place car, lors des qualifications, nous n'avons pas été aussi performants que nous ne le pensions. Et donc, vous savez, nous devons rester réalistes et la septième position est vraiment bonne. Malheureusement, Daniil n'a pas pu ramener une deuxième place dans les points. Je pense que cela aurait été facile parce qu'il était sorti avec les nouveaux pneus option et qu'il réduisait l'écart. Mais il a été un peu trop impatient et a payé cela par un abandon…

Nous n'avons pas tout à fait vu ce qui s'est passé pour provoquer la crevaison de Kvyat. Que s'est-il-il précisément passé ?

Il est parti un peu large dans le virage six et a endommagé l'aileron avant. Mais pourquoi la suspension arrière gauche a-t-elle lâché et s'est cassée, je ne sais pas encore. Nous devons enquêter, mais je n'en connais pas la raison.

Il était visiblement très déçu. Lui avez-vous parlé après coup ?

Je lui ai parlé. Bien sûr, il était déçu, mais à mes yeux, il a fait une très bonne course. Et, vous savez, il a tenté. Il a essayé à l'extérieur et ça n'a tout simplement pas marché. Mais il était rapide. Et c'est ça qui est important.

Quid de la performance générale de ce week-end ? Comment avez-vous jugé le premier week-end de la saison du clan AlphaTauri ?

Nous avons encore beaucoup de travail devant nous, je dois dire. Par rapport à nos concurrents directs, McLaren et Racing Point sont devant. Je dirais qu'actuellement, ils ont une avance de trois, quatre dixièmes minimum. Puis Renault, un peu, mais nous sommes assez proches d'eux, ainsi que Ferrari. Et les autres équipes sont derrière nous.

Où commence le travail ? Que pouvez-vous faire pour rattraper ces équipes qui sont devant ?

Nous allons travailler sur l'aérodynamique. Nous apporterons de nouvelles améliorations et je suis assez optimiste car nous avons beaucoup appris ce week-end, y compris sur le plan mécanique. J'attends donc avec impatience la deuxième course qui se déroulera ici en Autriche, le week-end prochain.

Quand ces premières améliorations seront-elles apportées ? Dès le week-end prochain ou pour la Hongrie ?

Non, déjà le week-end prochain.

Vraiment ? D'accord. C'est assez...

[Il interrompt] Oui. Nous ne devons pas perdre de temps.

Le moteur Honda spec 2 que vous avez eu ce week-end a-t-il fonctionné comme prévu ? Vous a-t-il apporté ce que vous espériez ?

Oui, il nous a apporté ce que nous attendions. Et vous avez pu voir [dimanche] que côté groupe motopropulseur, nous sommes assez bien placés. Renault n'a pas pu nous dépasser, Ocon n'a pas pu nous dépasser. Et d'autres ont aussi eu des problèmes. C'est pourquoi je pense que du côté du groupe motopropulseur, Honda a fait du bon travail.

Plus que quelques jours avant le prochain Grand Prix. Qu'attendez-vous de cette épreuve ? Où pensez-vous pouvoir finir ?

J'espère que le week-end prochain sera aussi chaotique [que le précédent] mais nous ne devrons pas nous en mêler − pour ne pas participer à ces scènes chaotiques ! Mais j'espère aussi que le week-end prochain, nous serons en Q3 avec au moins une voiture et que nous marquerons des points.

Propos recueillis par Oleg Karpov