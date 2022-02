Tost : Les équipes alignant deux rookies n'ont "aucune chance"

En 2021, Haas a choisi de renouveler son duo de pilotes en titularisant deux rookies, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, une stratégie qu'AlphaTauri a souvent appliquée pendant l'ère Toro Rosso. Toutefois, l'équipe italienne n'y voit plus aucun avantage aujourd'hui. Franz Tost, le directeur d'équipe, a expliqué qu'en raison des faibles écarts entre les machines du milieu de peloton et de la mise en place du plafond budgétaire – resserrant davantage la grille –, les écuries ne pouvaient plus se permettre de ne pas extraire tout le potentiel de leur voiture en faisant courir deux pilotes inexpérimentés.

"Aujourd'hui, avec ce [genre de] Formule 1, avoir deux pilotes inexpérimentés est un très gros challenge, vous serez immédiatement dans le fond du championnat constructeurs", a-t-il averti. "Avec deux rookies, il n'y a aucune chance d'être en milieu de grille ou à l'avant, parce que le peloton est bien trop compétitif et trop solide."

"Regardez les temps en qualifications, [ça se joue] à des centièmes de seconde. Je crois qu'en Arabie saoudite, Pierre [Gasly] était à 0"087 de [Charles] Leclerc, ce qui correspond à 78 centimètres ou peu importe, et c'était deux positions. Si vous avez un jeune pilote, un pilote inexpérimenté, il sera en retard de plusieurs dixièmes, pas de plusieurs millièmes."

Longtemps foyer de jeunes pilotes, AlphaTauri a rompu avec la tradition l'an passé. Yuki Tsunoda, protégé de Honda, a certes découvert la Formule 1 avec la structure de Faenza, cependant toute l'équipe était entièrement dévouée à l'expérimenté Pierre Gasly. Et selon Tost, ce genre de combinaison est la plus intéressante.

"Non, je pense que la combinaison entre un pilote expérimenté [et un rookie est meilleure]", a-t-il ajouté. "Bien sûr, s'il y a un jeune pilote très talentueux, la Scuderia AlphaTauri est toujours en position de l'éduquer."

Le mélange de l'expérience et de l'immaturité a plutôt réussi à AlphaTauri. L'écurie s'est classée sixième du championnat constructeurs en 2021 avec 142 points (un record) et a décidé de conserver la paire Gasly-Tsunoda pour 2022. S'il a été en difficulté l'an passé, Tsunoda bénéficie toujours de la confiance de l'équipe, Tost estimant que la première campagne du Japonais dans l'élite était un "exemple fantastique" d'une saison de rookie et qu'il avait désormais son avenir "entre ses mains".

Propos recueillis par Jonathan Noble