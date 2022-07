Tost sur Tsunoda : "J'aime les enfants à problèmes"

"Nous devons maîtriser nos émotions. Notre enfant à problèmes à cet égard – et pas seulement à cet égard – est Tsunoda. Il explose à la radio, on peine à y croire !" Helmut Marko ne mâche pas ses mots, et la semaine dernière, il ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait de Yuki Tsunoda, révélant par ailleurs que le pilote AlphaTauri consultait un psychologue – bien que cela n'ait rien de nouveau d'après le principal intéressé, qui vient simplement de changer de thérapeute.

Non seulement Tsunoda peine à garder son sang-froid, mais il est aussi parfois erratique en piste, en témoigne l'erreur qu'il a commise au Grand Prix de Grande-Bretagne en accrochant son coéquipier Pierre Gasly alors que les deux AlphaTauri étaient dans les points. En matière de performance, le Japonais est cependant en progrès, ayant déjà battu Gasly trois fois en qualifications (deux à la régulière) cette année contre une seule sur l'ensemble de la campagne passée. Écrasé au championnat en 2021, il compte actuellement 11 points contre 16 au volant d'une AT03 moins compétitive que sa devancière.

Franz Tost a donc l'intention de continuer à polir ce diamant. "J'aime les enfants à problèmes car ce sont ceux qui sont vraiment bons et peuvent en tirer quelque chose. Je n'aime pas les petits saints", déclare le directeur de la petite Scuderia, relayé par le site officiel de la Formule 1. "Yuki a commis une erreur [à Silverstone], il le sait et il va travailler là-dessus. Il reste dans sa phase de développement. Il est rapide. Il a aussi été rapide ce week-end [au Red Bull Ring]. Et il va faire les choses à sa manière. Ça prend un peu de temps."

S'il est performant, il restera ; s'il ne l'est pas, il partira. C'est parfaitement simple. Franz Tost sur l'avenir de Yuki Tsunoda

"S'il continue comme il l'a fait cette saison, à part les accidents, je pense qu'il a de bonnes chances de rester avec nous. Cela dépend de lui. S'il est performant, il restera ; s'il ne l'est pas, il partira. C'est parfaitement simple."

Tost confie avoir mis les points sur les i avec Tsunoda pour éviter que l'incident de Silverstone ne se reproduise à l'avenir, AlphaTauri ayant perdu de précieux points qui ont contribué à la chute de l'écurie au huitième rang du championnat des constructeurs dimanche dernier.

"Bien sûr, c'était un cauchemar pour l'équipe, car les pilotes étaient septième et huitième", poursuit Tost. "Nous savions que Silverstone serait difficile pour nous, par conséquent notre position était vraiment bonne. Puis Yuki s'est un peu trop impatienté, il a tenté de freiner plus tard que Pierre, a perdu l'arrière et l'a percuté."

"Immédiatement après la course, j'ai convoqué Yuki dans mon bureau et je lui ai dit que c'était absolument inacceptable et qu'il devait être plus discipliné et patient. Ce n'est pas la première collision entre coéquipiers et ce ne sera pas la dernière – j'espère que ce sera la dernière avec nous, mais quoi qu'il en soit, cela doit être évité à tout prix."