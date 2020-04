Toto Wolff prend des parts dans Aston Martin

Comme rapporté précédemment, Wolff envisageait la possibilité d'un investissement personnel dans Aston Martin suite au rachat de la marque par Lawrence Stroll. Les deux hommes sont amis et l'écurie Racing Point du Canadien entretient des liens forts avec Mercedes dans le cadre de la fourniture moteur de la seconde à la première.

Même si Wolff a répété qu'il ne prendrait aucun rôle au sein du constructeur britannique, alors que des rumeurs faisaient état de la possibilité qu'il en devienne PDG, l'achat de parts est depuis longtemps évoqué. Un tel investissement pourrait paraître inhabituel étant donné son poste chez Mercedes, et étant donné qu'Aston Martin est actuellement le sponsor titre de Red Bull, une écurie concurrente, mais Daimler, la compagnie mère de la marque à l'étoile, est depuis longtemps actionnaire d'Aston Martin, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts.

Lire aussi : Les meilleures courses eSport à suivre fin avril

Daimler avait en effet conclu un accord en 2013 qui lui octroyait alors 5% de participation en échange de la fourniture de moteurs et de systèmes électriques pour sa prochaine génération de voitures. Daimler est aujourd'hui le plus grand actionnaire d'Aston Martin, comme cela a été confirmé la semaine passée, et possède un droit de veto sur les futurs partenaires d'investissement.

Il semble que Toto Wolff a acquis 4,77% des parts d'Aston qui équivaudront la semaine prochaine à 0,95% de la compagnie. Un porte-parole de Mercedes a déclaré : "Entièrement dilué suite à l'émission de droits en cours, cet investissement représentera une participation de 0,95% dans la société. Il s'agit d'un investissement financier et le partenariat et le rôle exécutif de Toto avec Mercedes ne sont pas affectés par la transaction."

Wolff est actuellement en négociations concernant la prolongation de son contrat pour rester au sein du constructeur allemand. Même si les détails concernant le rôle de l'Autrichien pourraient changer, il semble quasi certain qu'il va rester au sein de Mercedes.

Le dirigeant déclarait récemment, pour des médias autrichiens : "Je suis dans ma huitième année maintenant. J'aime le sport et cette équipe. Cependant, je suis quelque peu surpris par la tournure des événements de l'hiver et par le comportement des individus. Bien sûr, cela a aussi un rapport avec ma décision sur ce qu'il faut faire en 2020 et au-delà. Mais je suis et je resterai à la tête de Mercedes Motorsport et F1, et rien ne changera à court terme."

Related video