Toujours diminué physiquement, Norris s'accroche

Lando Norris n'est pas dans la forme de sa vie à Interlagos, mais le Britannique s'accroche. Victime d'une intoxication alimentaire, il ne s'était pas rendu jeudi dans le paddock du Grand Prix de São Paulo pour les rendez-vous médias afin de se reposer, McLaren préparant même un plan B avec Nyck de Vries. Norris a toutefois tenu sa place vendredi en qualifications, signant le quatrième chrono, avant de terminer septième du sprint samedi soir. Une course après laquelle il n'a pas répondu à la presse, se sentant de nouveau mal et préférant privilégier la récupération. Malgré cet état de santé incertain, son écurie demeure confiante pour la suite du week-end alors qu'elle ferraille avec Alpine pour la quatrième place du championnat constructeurs.

"Je suis sûr qu'après une bonne nuit de repos, il ira bien demain", rassurait hier soir Andreas Seidl, directeur de l'écurie McLaren. "Je pense que si l'on regarde ce qu'il a fait et comment il a abordé la course aujourd'hui, comment il a géré ses pneus pour être sûr de répondre présent au moment de doubler Kevin [Magnussen], ce qui était l'objectif, il ne lui manquait rien."

Norris a inscrit deux points précieux pour McLaren samedi, dans une journée qui a tourné au désastre du côté d'Alpine, qui ne possède plus que cinq unités d'avance sur l'écurie de Woking avant le départ de cette avant-dernière course de la saison. Une manche brésilienne qui verra d'ailleurs Esteban Ocon et Fernando Alonso s'élancer loin sur la grille, alors que Daniel Ricciardo partira 11e au volant de la deuxième McLaren.

"On est naturellement plutôt heureux après le sprint, car les objectifs que l'on avait pour la journée étaient de terminer meilleure voiture derrière les trois top teams", souligne Andreas Seidl. "Il faut admettre que lorsque les six voitures de devant font le job qu'elles sont censées faire, elles sont hors d'atteinte pour nous. Donc on est satisfaits de faire septième avec Lando, avec une bonne position de départ pour [dimanche] afin de marquer de bons points. Le second objectif était de permettre à Daniel de remonter, pour qu'il ait une meilleure place après des qualifications difficiles, afin de se battre pour des points [dimanche]. Les deux objectifs ont été atteints et c'est donc une issue très satisfaisante."

"Je crois que l'on a aussi vu que l'on avait une bonne voiture, ce qui devrait nous aider à rester dans la lutte pour de bons points. Et bien sûr, avec les incidents chez Alpine, on est dans une position encore meilleure pour marquer des points au championnat constructeurs face à notre principal concurrent. Jusqu'ici tout va bien, mais les points seront distribués [dimanche], donc il n'y a pas non plus de raison de s'emballer."

En effet, malgré la relégation des Alpine sur l'avant-dernière ligne, Andreas Seidl reste particulièrement méfiant vis-à-vis de leur capacité à remonter, compte tenu du rythme que peuvent afficher Esteban Ocon et Fernando Alonso à la régulière.

"On a vu plusieurs fois cette année que l'on ne pouvait jamais se sentir à l'abri, car Alpine a montré un très bon rythme de course", prévient Andreas Seidl. "En même temps, d'après tout ce que l'on a vu avec notre voiture ce week-end, on devrait être bien [dimanche]. Mais avec les prévisions météo, tout peut arriver, donc il faudra relever le défi comme on le fait toujours, c'est-à-dire en se concentrant sur nous-mêmes. On fera en sorte de réaliser une course propre et on espère marquer plus de points qu'Alpine afin de rester dans la lutte pour la quatrième place."

Propos recueillis par Adam Cooper

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de São Paulo