La F1 s'est réunie pour un dernier tour de circuit avec Vettel

Avant son dernier départ en Grand Prix, ce dimanche, Sebastian Vettel a organisé une course à pied sur le circuit Yas Marina ouverte à toutes les personnes travaillant dans le paddock. Environ 200 hommes et femmes se sont retrouvés sur la grille de départ samedi soir, après les qualifications, Vettel les ayant invité à courir, marcher ou même monter à l'arrière d'un camion pour faire un tour de piste.

Vettel a notamment été rejoint par Mick Schumacher, pilote Haas, qui a effectué la majeure partie du tour aux côtés de Vettel. Charles Leclerc, pilote Ferrari, et Stefano Domenicali, PDG de la F1, étaient quant à eux sur la ligne de départ pour poser sur la photo de groupe. Les participants ont reçu un t-shirt "Danke Seb", sur lequel Vettel se prosternait devant sa Red Bull RB9 après avoir remporté son quatrième titre mondial, au Grand Prix d'Inde 2013.

"Courez à votre rythme, allez-y doucement ou allez aussi vite que vous le souhaitez, c'est simplement quelque chose d'agréable à faire ensemble", a dit Vettel avant le départ. "Merci à la Formule 1 pour toutes ces années et merci à toutes les personnes dans le paddock. Nous voyageons toute l'année ensemble, je me suis simplement dit que c'était une bonne idée d'inviter tout le monde."

Sebastian Vettel et Mick Schumacher

Pour accompagner les coureurs sur les 5,2 km du circuit Yas Marina, Norbert Vettel, le père de Sebastian, s'est branché à la sonorisation et a lancé quelques chansons, dont Wonderwall et Don't Look Back In Anger d'Oasis, Drops of Jupiter de Train et Blitzkrieg Bop des Ramones.

Vettel est resté jusqu'à la toute fin de la course pour applaudir ceux franchissant la ligne avant de discuter avec les participants, poser pour des photos et même signer quelques t-shirts et laissez-passer. Il y avait également une pancarte destinée à des signatures ou des messages d'adieu pour le pilote Aston Martin.

En outre, Red Bull et Ferrari, anciennes équipes de l'Allemand, lui ont offert des pièces signées par les employés. Pour Ferrari, il s'agissait du capot moteur de sa SF71-H de 2018, avec laquelle il a remporté cinq victoires. Pour Red Bull, c'était une plaque d'extrémité de l'aileron arrière de la RB7 de 2011. À son volant, il avait conquis son deuxième titre mondial à quatre courses de la fin.