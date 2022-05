Trahi par son DRS, Verstappen se satisfait de sa première ligne

Max Verstappen aurait-il pu signer la pole position s'il avait pu réaliser une ultime tentative lancée lors des qualifications du Grand Prix d'Espagne 2022 de F1 ? La question restera à jamais sans réponse. Mais contrairement à ce que laissait craindre la communication radio du Néerlandais diffusée par la réalisation TV, ce qui a causé l'annulation de son dernier tour est a priori moins grave que prévu.

En effet, si le Champion du monde en titre redoutait un problème de "puissance" (dans un contexte où la fiabilité pose question chez Red Bull), c'est en réalité un souci de DRS qui l'a visiblement frappé. "Alors en fait, oui, ce n'était pas la puissance", a expliqué Christian Horner, directeur de l'écurie autrichienne, pour Sky Sports. "En fin de compte, c'est un DRS qui ne s'est pas ouvert. Donc, évidemment, nous avons besoin de récupérer la voiture pour comprendre ce qui a provoqué le problème, parce qu'il s'est ouvert dans la ligne droite de retour, juste pour vérification, au moment de rentrer dans les stands."

Le dirigeant britannique doute toutefois que cela aurait changé grand-chose : "Mais je ne pense pas que nous avions suffisamment [de rythme] aujourd'hui pour atteindre le tour de Charles [Leclerc]. Un bon tour de sa part sous pression à la fin. Mais oui, je suis quand même content de la première ligne."

Son de cloche légèrement différent pour Verstappen lui-même, qui se montre plus indécis sur le sujet, même s'il se réjouit également du départ depuis la première ligne : "C'est toujours difficile à dire mais je n'ai pas pu faire mon dernier run. Je n'avais pas de DRS et j'ai perdu de la puissance, c'est donc un peu dommage, mais je pense que dans l'ensemble, être sur la première ligne est une bonne chose pour nous ici. En regardant l'ensemble du week-end, je pense que c'est un bon résultat. Mais bien sûr, j'aurais aimé faire le dernier tour."

La dégradation pneumatique devrait jouer un rôle important en course ce dimanche, sur un tracé traditionnellement abrasif et exigeant, et des températures qui s'annoncent les plus élevées du week-end. Toutefois, depuis le début de saison, la RB18 est une monoplace qui semble mieux appréhender cet exercice sur les longs relais : "Les dernières courses nous ont semblé assez correctes au niveau des pneumatiques", explique Verstappen.

"Bien sûr, demain il fera très, très chaud. Sur cette piste, il sera assez difficile de dépasser. Mais nous verrons bien. J'espère que notre voiture sera à nouveau un peu plus douce avec les pneus, mais c'est un peu difficile à dire pour le moment. "

Interrogé sur la question, Horner a tempéré tout avantage automatique dont disposerait son équipe à Barcelone : "Charles a conservé un nouveau train de pneus tendres pour la course de demain, ce qui est stratégiquement très intéressant. Mais avec ces températures, tout va se jouer sur la dégradation et la gestion des pneus. Donc ça va être une course fascinante."

"Je pense que vous avez vu ce matin, ils ont fait un long relais avec leurs deux voitures parce qu'ils étaient manifestement inquiets hier soir, donc ils ont évidemment fait des changements de réglages et ça n'avait pas l'air trop mauvais... Je crois donc, encore une fois, que nous sommes très, très proches les uns des autres. Je pense que ça va être une course très, très serrée demain."