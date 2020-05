Transferts : qui pilotera où en 2021 ?

La saison 2020 de Formule 1 a été grandement impactée par la pandémie de COVID-19 qui a d'ores et déjà entraîné le report ou l'annulation d'une dizaine de Grands Prix. Ainsi, alors même que la campagne n'a pas commencé, le marché des transferts en vue de 2021 qui avait été calme jusqu'ici s'est grandement agité avec les annonces du remplacement de Sebastian Vettel par Carlos Sainz chez Ferrari et de l'arrivée chez McLaren de Daniel Ricciardo. Cette silly season pourrait réserver d'autres surprises avec un quadruple Champion du monde mais également l'inévitable Fernando Alonso sur le marché.

Plusieurs inconnues de taille doivent tout de même être prises en compte : avec la renégociation mise "en veilleuse" des Accords Concorde qui arrivent à leur terme en 2021 mais surtout la crise mondiale liée aux craintes sanitaires, l'avenir de certaines écuries est plus que jamais en doute. Bien entendu, les regards se tournent principalement vers Renault, dont le futur n'a pas été confirmé alors même que la direction de l'entreprise évaluait la pertinence d'un certain nombre de projets dont celui de la F1, et Haas, qui s'interrogeait avant même le début des difficultés économiques.

En gardant à l'esprit tous ces paramètres, voici comment est pour le moment façonnée la grille 2021 de Formule 1 :

Le plateau 2021

Écurie Motoriste Pilotes confirmés (fin de contrat) Pilotes pressentis Mercedes Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas

Esteban Ocon

Sebastian Vettel

Ferrari Ferrari Charles Leclerc (2024)

Carlos Sainz (2022)

Red Bull Racing Honda Max Verstappen (2023) Alexander Albon

Pierre Gasly

McLaren Mercedes Daniel Ricciardo (?) Lando Norris (2022) Renault Renault Esteban Ocon (2021+) Fernando Alonso

Sebastian Vettel

Nico Hülkenberg Christian Lundgaard

Guanyu Zhou

Aston Martin Mercedes Sergio Pérez (2022) Lance Stroll AlphaTauri Honda Pierre Gasly

Alexander Albon

Daniil Kvyat Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Haas F1 Ferrari Romain Grosjean Kevin Magnussen Williams Mercedes George Russell (2022) Nicholas Latifi

Au-delà de ces informations et rumeurs, il convient de rappeler les points suivants :

