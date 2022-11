Un triplé Ferrari conclut les essais d'Abu Dhabi

Pas tout à fait en vacances, la majeure partie des pilotes était en piste ce mardi à Abu Dhabi, pour les traditionnels essais de fin de saison. Un format sur une seule journée cette fois, avec deux monoplaces par écurie, l'une étant dévolue aux titulaires, la seconde aux rookies (ayant disputé moins de deux Grands Prix en Formule 1). Ces essais avaient pour but principal de permettre à Pirelli un test collectif et précieux de ses enveloppes 2023, avec l'introduction d'une nouvelle construction ainsi que d'un composé supplémentaire venu s'intercaler entre le C0 et le C2 dans la future dénomination.

Cette journée a également été marquée par les grands débuts de six pilotes sous leurs nouvelles couleurs. À ce titre, les deux attractions du jour étaient naturellement Fernando Alonso, qui a flirté avec la centaine de tours bouclés chez Aston Martin, et Pierre Gasly qui a fait ses premiers pas chez Alpine avec 130 tours au compteur. Ont également pris leurs marques dans leur nouvel environnement Oscar Piastri (McLaren), Logan Sargeant (Williams), Nico Hülkenberg (Haas) et Nyck de Vries (AlphaTauri).

Pierre Gasly a fait ses grands débuts chez Alpine.

Du côté de la feuille des temps, qui demeure à relativiser lors de ce type de journée, c'est Carlos Sainz qui s'est montré le plus rapide au volant de la Ferrari. Ce sont d'ailleurs trois pilotes de la Scuderia que l'on retrouve aux trois premières places puisque le pilote espagnol, en 1'25"245, a battu de 138 millièmes le chrono signé par Charles Leclerc dans la matinée au volant de la même auto. Sur l'autre Ferrari, Robert Shwartzman a pris la troisième place en 1'25"400 grâce à une amélioration dans la dernière heure.

Pierre Gasly a réalisé le quatrième chrono de la journée pour ses débuts avec Alpine, là aussi en améliorant dans les dernières minutes de roulage. Il devance Max Verstappen, cinquième après avoir roulé l'après-midi en succédant à Sergio Pérez au volant de l'une des deux Red Bull. On trouve ensuite Alexander Albon, Logan Sargeant, Nyck de Vries, Lance Stroll et Liam Lawson pour boucler le top 10.

Si Oscar Piastri a pu parcourir 123 tours avec la McLaren, son programme a toutefois été affecté par un arrêt en piste durant la troisième heure, quand son unité de puissance Mercedes s'est mise en mode protection. Il a pu assez rapidement reprendre le volant. Autre nouveau venu dans son écurie, Nico Hülkenberg a lui aussi rencontré des soucis sur sa Haas VF-22 en début de journée, avant d'enchaîner 110 tours.

Essais d'Abu Dhabi

P Pilote Équipe Temps Écart Trs 1 Carlos Sainz Ferrari 1:25.245 65 2 Charles Leclerc Ferrari 1:25.383 +0.138s 56 3 Robert Shwartzman Ferrari 1:25.400 +0.155s 116 4 Pierre Gasly Alpine 1:25.689 +0.444s 130 5 Max Verstappen Red Bull 1:25.845 +0.600s 76 6 Alexander Albon Williams 1:25.959 +0.714s 118 7 Logan Sargeant Williams 1:26.063 +0.818s 82 8 Nyck de Vries AlphaTauri 1:26.111 +0.866s 151 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.263 +1.018s 70 10 Liam Lawson Red Bull 1:26.281 +1.036s 111 11 Jack Doohan Alpine 1:26.297 +1.052s 111 12 Fernando Alonso Aston Martin 1:26.312 +1.067s 97 13 Sergio Pérez Red Bull 1:26.333 +1.088s 88 14 Oscar Piastri McLaren 1:26.340 +1.095s 123 15 Felipe Drugovich Aston Martin 1:26.595 +1.350s 106 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.709 +1.464s 129 17 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.750 +1.505s 67 18 Lando Norris McLaren 1:26.890 +1.645s 115 19 Nico Hülkenberg Haas 1:27.000 +1.755s 110 20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.123 +1.878s 135 21 Pietro Fittipaldi Haas 1:27.172 +1.927s 99 22 Frederik Vesti Mercedes 1:27.216 +1.971s 124 23 George Russell Mercedes 1:27.240 +1.995s 73 24 Théo Pourchaire Alfa Romeo 1:27.591 +2.346s 106

