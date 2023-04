Trois départs arrêtés : "Pas l'ADN de la F1" pour Hülkenberg

Il y a les pour et il y a les contre. Nico Hülkenberg est dans le camp des sceptiques, après le mouvementé Grand Prix d'Australie. Dans les points pour la première fois de la saison avec Haas, l'Allemand est ravi d'avoir terminé septième mais n'a pas vraiment apprécié la gestion des événements par la direction de course. Le choix de brandir plusieurs fois le drapeau rouge, notamment à quelques tours de l'arrivée pour lancer une troisième procédure de départ arrêté présentait selon lui des risques inutiles et allait surtout à l'encontre de ce que doit être la Formule 1.

"C'est toujours très excitant, c'est un élément de divertissement, mais en tant que pilote et pour les écuries, c'est un sentiment assez étrange", avance-t-il au sujet des départs arrêtés donnés après un drapeau rouge. "Tu as travaillé toute la course, il ne reste plus que quelques tours, et là tu es censé recommencer toute la course."

"Je pense qu'il y a deux manières de voir les choses. Je crois qu'il y aura beaucoup de discussions pour passer les choses en revue, mais il y a une Aston qui s'est retrouvée en tête-à-queue [Fernando Alonso], et il a eu la chance de pouvoir revenir dans la course. Naturellement, c'est un scénario cauchemardesque pour un pilote : tu fais une bonne course, tu te retrouves dans une bonne position. Il y a un drapeau rouge, tu redémarres et tu es percuté par quelqu'un, sans que ce soit ta faute, et tout ton week-end est réduit à néant. J'ai donc l'impression que c'est un élément un peu artificiel. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'ADN de la F1 que j'ai connue. Je pense qu'il va y avoir des discussions à ce sujet."

Nico Hülkenberg rejoint ainsi la position de plusieurs autres pilotes, notamment George Russell et Lando Norris, qui ont clairement estimé que la direction de course avait à chaque fois fait le choix du drapeau rouge dans le but de préserver le spectacle. Cinquième à l'issue du chaos du troisième départ arrêté, le pilote Haas s'étonne également du choix qui a été fait pour déterminer l'ordre de l'ultime relance sous régime de voiture de sécurité, et qui lui a coûté deux positions.

"Il y a évidemment une grosse discussion qui va éclater [à ce sujet] je suppose, mais je laisse ça aux team managers ou aux directeurs d'équipe", balaie-t-il. "C'est ainsi que les règles sont établies. Je pense qu'il y a eu un peu de confusion pour expliquer pourquoi il a fallu autant de temps pour en arriver à la dernière relance, et ce n'était pas l'idéal."