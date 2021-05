Tsunoda déménage en Italie pour être coaché par Tost

Membre du Red Bull Junior Team depuis la saison 2019, Yuki Tsunoda a connu une rapide ascension en monoplace. Il ne lui a fallu que deux saisons en Europe pour décrocher son ticket d'entrée en Formule 1. Cependant, les résultats du pilote japonais en catégorie reine sont loin d'être brillants pour le moment. La neuvième place au Grand Prix de Bahreïn, premier rendez-vous de l'année, reste le meilleur résultat et la seule arrivée dans les points de Tsunoda cette saison.

Les Grands Prix suivants ont été particulièrement difficiles, le rookie étant prompt à faire des erreurs. L'accident en Q1, le tête-à-queue en course à Imola et les deux éliminations consécutives en Q1 en Espagne et à Monaco en sont la preuve. Ce début de saison agace forcément un homme : Helmut Marko, responsable du programme des jeunes pilotes de Red Bull Racing.

"Le début était vraiment fantastique et puis, malheureusement, il y a eu des erreurs", a-t-il déploré au sujet de Tsunoda dans un entretien exclusif accordé à notre publication sœur en Allemagne, Formel1.de. "Essayer de dépasser Hamilton sur le mouillé à Imola était audacieux, et bien sûr, ça a mal tourné. Ce tête-à-queue l'a sorti des points. L'erreur en Q1, c'était de l'insolence. À Monaco, on lui a appris à ne pas avoir d'accident en EL1, EL2 ou EL3. Malheureusement, c'est arrivé en EL2, dans le célèbre virage Verstappen [la sortie de la Piscine, ndlr]. Yuki a eu un accident à cet endroit, il n'a donc pas bouclé assez de tours pour faire un meilleur résultat en qualifications."

Marko a également révélé qu'AlphaTauri avait pris certaines mesures pour corriger le tir, et cela inclut l'arrivée de Tsunoda en Italie. Le pilote va se rapprocher de la ville de Faenza, où se situe l'usine de l'écurie, pour être sous la garde rapprochée de Franz Tost. Le directeur d'AlphaTauri va "superviser et organiser le quotidien" de Tsunoda via un programme comprenant "beaucoup de fitness, du karting, du travail technique à l'usine, de la lecture de données".

"Nous avons décidé que [Tsunoda] allait partir en Italie, où il sera sous l'œil attentif de Franz Tost", a-t-il expliqué. "Le jeune homme doit donc maintenant se concentrer et apprendre que la Formule 1 est la discipline la plus difficile du sport automobile. Par conséquent, son travail et son approche doivent être professionnels."

Souvent oublié, l'aspect psychologique du métier de pilote de Formule 1 joue pourtant un rôle déterminant. D'après Marko, l'accident de Tsunoda aux qualifications du Grand Prix d'Émilie-Romagne, sur un circuit d'Imola que le pilote connaissait bien pour y avoir roulé à plusieurs reprises avec AlphaTauri, a fortement affecté sa confiance au volant, un problème qui pourrait être réglé par ce déménagement.

"L'évolution [de Tsunoda] n'a certainement pas été positive. Avec les erreurs qui se sont produites, il est clair que sa confiance en lui a également souffert. C'est pourquoi il déménagera en Italie, où il vivra sous contrôle et sous une certaine sécurité. Son potentiel est toujours là mais maintenant, il faut le remettre sur le bon chemin."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll

