Tsunoda "vraiment désolé" après "une erreur stupide"

Brillant à Bahreïn il y a trois semaines, Yuki Tsunoda était attendu ce week-end à Imola, sur un circuit qu'il a pratiqué à plusieurs reprises en essais avec AlphaTauri, et avec une monoplace au rendez-vous depuis le début du week-end. Le pilote japonais a malheureusement vu sa séance de qualifications tourner court, partant à la faute à la Variante Alta, où il a terminé dans le mur.

"Honnêtement, j'ai trop attaqué en entrée [de virage]", concède le rookie, condamné à s'élancer dimanche depuis la dernière position sur la grille de départ. "Jusque-là, le tour semblait très bon. Je pense que c'était potentiellement facile de franchir la Q1 avec un seul train de pneus. J'étais trop enthousiaste. C'était une erreur stupide, et je suis vraiment désolé pour l'équipe. Il faut tout remettre à zéro, et faire la course demain."

L'écurie italienne en est quitte pour un gros travail dans les heures à venir afin de remettre en état une AT02 qui a énormément souffert dans le choc, avec notamment un train arrière intégralement détruit. Le pilote, lui, est sorti indemne de cet accident.

"Pour le moment je ne ressens aucune douleur ou quoi que ce soit", rassure-t-il au micro de Sky Sports. "Je suis beaucoup plus inquiet pour la voiture que pour moi. Elle semblait mal en point quand j'ai regardé l'arrière. J'espère vraiment qu'elle sera correctement réparée demain. Je suis juste désolé pour l'équipe aujourd'hui."

Pour son deuxième Grand Prix en Formule 1, Tsunoda sera condamné à tenter une remontée sur un tracé où dépasser n'est pas aussi aisé qu'à Bahreïn. Néanmoins, tout dépendra aussi des circonstances de course.

"Demain les conditions seront peut-être différentes", avance-t-il. "La pluie m'aidera peut-être un peu. Il faut juste tout remettre en ordre et ne pas faire d'erreur comme aujourd'hui. Je pense que ce sera un peu différent. Les conditions seront aussi différentes, donc je dois juste m'y adapter demain et attaquer jusqu'à la fin."