Tsunoda espère "davantage d'engagement" de la part de Red Bull

Yuki Tsunoda dispute déjà sa quatrième saison en Formule 1, sa quatrième aussi sous les couleurs de l'écurie "B" de Red Bull, désormais baptisée VCARB, et Alpha Tauri précédemment.



Si ses débuts s'étaient montrés un peu brouillons, le potentiel du pilote japonais n'a jamais été remis en cause, comme le montre la confiance qui lui est accordée depuis 2021 par Red Bull en F1. Et, alors qu'il évoluait quelque peu sous la "tutelle" de Pierre Gasly lors de ses deux premières campagnes en Formule 1, Tsunoda a accédé à un autre statut début 2023 lors du départ du pilote français chez Alpine.



Opposé à Nyck de Vries la saison dernière, Tsunoda a tellement dominé son équipier que le Néerlandais s'est vu pousser vers la sortie en milieu de saison pour laisser sa place à Daniel Ricciardo. Malgré son expérience, ce dernier a lui aussi souffert la comparaison avec Yuki Tsunoda, lequel s'est finalement retrouvé davantage sous pression avec le pigiste Liam Lawson, remplaçant de Ricciardo blessé en 2023.

Mais cette saison 2024 semble être celle de la maturité pour le pilote asiatique. Plus constant, plus calme aussi dans la voiture, ce dernier a régulièrement marqué des points pour VCARB depuis le début de saison, au point d'être devenu un sérieux prétendant au second baquet Red Bull, avant l'annonce cette semaine dernière de la prolongation de deux ans supplémentaires de Sergio Pérez au sein de l'écurie.



Désormais concentré sur un probable prolongement de sa collaboration avec VCARB, Tsunoda a bon espoir que son avenir se règle rapidement.



"II y a des discussions en cours pour s'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde que Red Bull, après quoi nous verrons", a-t-il indiqué jeudi en arrivant sur le circuit Gilles-Villeneuve, interrogé sur le renouvellement de son contrat. "Mais je suis heureux, comme je l'ai déjà dit, avec VCARB."



"C'est une bonne chose que je puisse augmenter ma valeur [vis-à-vis des autres équipes] et en même temps, surtout avec ce marché des pilotes intéressant, je voulais être sûr de me concentrer sur le reste des courses et pour l'instant, vraiment, la priorité est avant tout Red Bull. Red Bull fait partie de ma vie jusqu'à présent et sans eux, nous n'aurions pas réalisé autant de choses."

Si le baquet Red Bull s'est éloigné pour lui, Yuki Tsunoda attend son heure. Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

S'il espère rempiler chez VCARB, Yuki Tsunoda avance également ses performances actuelles, et les progrès enregistrés depuis un an. Des progrès qui, il l'espère, amènera Red Bull à le considérer encore davantage comme une option sérieuse si une opportunité devait se présenter à nouveau au sein de l'équipe dirigée par Christian Horner.



"C'est vrai que je dispute la meilleure saison de ma vie jusqu'à présent", continue-t-il. "Cela viendra plus tard, je ne suis pas vraiment pressé. Comme je l'ai dit, je pense que les bonnes choses sont que les autres équipes commencent à s'intéresser à moi. Il faut juste que je mûrisse davantage et, en même temps, j'espère que Red Bull comprendra mieux ou verra davantage mes progrès."



"J'aimerais qu'il y ait davantage d'engagement au niveau du [nouveau] contrat. Évidemment, je suis déjà très engagé avec Red Bull et j'espère que je pourrai l'être un peu plus. Nous sommes heureux avec la famille Red Bull. Peut-être que cette année est un peu plus intéressante, et le fait d'avoir de la valeur de la part des autres équipe permet d'avoir un peu plus de flexibilité ou de marge de manœuvre pour négocier quelque chose avec eux."



En attendant, Yuki Tsunoda arrive au Canada avec la ferme volonté de marquer des points pour la quatrième fois consécutive, lui qui compte pour meilleur résultats deux septièmes places (en Australie et à Miami).

Propos recueillis par Filip Cleeren