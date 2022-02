Tsunoda compte sur son expérience en F2 pour les pneus 18 pouces

Dans le cadre de la refonte du Règlement Technique de la Formule 1 pour la saison 2022, qui comprend notamment le retour de l'effet de sol, la taille des roues des voitures a augmenté. En effet, le 13 pouces a été abandonné au profit du 18 pouces. Un changement similaire a déjà eu lieu en Formule 2, l'antichambre de la F1 s'étant chargée de préparer le terrain dès 2020.

Ayant évolué en F2 en cette année-là au sein de l'équipe Carlin, Yuki Tsunoda bénéficie de l'expérience d'une saison avec les roues agrandies de Pirelli. Et après avoir testé sa nouvelle voiture dans le simulateur d'AlphaTauri et avoir pris part aux essais de fin de saison 2021 au volant d'un mulet modifié, le pilote juge que les sensations en F1 sont très proches de celles qu'il a connues en F2, ce qui pourrait le mettre en bonne posture pour la saison à venir.

"Dans l'ensemble, la [nouvelle] voiture semble beaucoup plus vive, avec des mouvements plus précis", analyse le Japonais. "Et sur un long relais, les plus grandes roues nous donnent un feeling complètement différent par rapport aux roues de 13 pouces. J'ai déjà eu ce feeling auparavant, parce que nous sommes également passés aux 18 pouces quand je courrais en F2, et j'ai senti la même différence. C'était une étape similaire. Donc je pense que je peux utiliser mon expérience de la F2. Mais il n'y a pas que les pneus qui changent cette année, la nouvelle voiture signifie qu'il faut apprendre et s'adapter à beaucoup de changements."

Yuki Tsunoda

Tsunoda sort d'une première saison en F1 difficile, au cours de laquelle il a traversé une série d'accidents ayant brisé sa confiance. Le pilote japonais est finalement parvenu à redresser la barre pendant l'été et a terminé sa campagne par une encourageante quatrième place, son meilleur résultat à ce jour. Cette amélioration dans les performances rend le pilote AlphaTauri optimiste pour la saison 2022, même s'il s'attend à voir la pression de ses employeurs, Helmut Marko en tête, s'accentuer.

"J'ai vraiment hâte de courir de nouveau", ajoute-t-il. "Je sens que je comprends bien mieux ce que je dois faire comparé à l'an dernier. Je sais comment me préparer pour bien performer. Je connais mes points faibles, je peux m'appuyer sur toute mon expérience acquise l'an passé et j'ai travaillé dur pour être prêt."

"L'an dernier, s'il se passait quelque chose d'inattendu ou d'inhabituel, je ne pouvais pas m'adapter assez rapidement pour gérer la situation, c'est pour cela que j'ai été en difficulté dans de nombreuses courses. J'ai bien terminé la saison [2021] avec une quatrième place à Abu Dhabi donc je veux poursuivre sur cette lancée dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je sens une plus forte pression pour performer que l'an dernier mais c'est une bonne pression, ce qui me motive lorsque je m'entraîne."