Yuki Tsunoda : Gasly sera "difficile à battre"

Yuki Tsunoda va faire cette année ses débuts en Formule 1 chez AlphaTauri, après une saison de F2 marquante lors de laquelle il a terminé à la troisième position du classement pilotes avec trois victoires au compteur. Le Japonais, soutenu par Honda, suscite beaucoup d'intérêt et va avoir l'opportunité de faire ses classes au sein du junior team de la filière Red Bull après avoir appris quelques bases l'an passé.

Aussi quand il lui est demandé ce que la Formule 2 a pu lui apporter, il répond : "J'ai pu expérimenter beaucoup de circuits, et j'ai également beaucoup appris en termes de gestion des pneus. La F2 vous donne une bonne compréhension du travail avec une équipe de course au haut niveau et j'ai hâte de poursuivre ce développement chez AlphaTauri. Il y a toujours plus à apprendre, mais la F2 a été une expérience très utile et une bonne préparation avant de débuter ma nouvelle aventure en F1."

Une nouvelle aventure qui va inévitablement le confronter à des choses inédites dans sa jeune carrière, même s'il a déjà pu profiter d'un certain nombre de séances d'essais avec des monoplaces vieilles de deux ans : "La vitesse des voitures, bien sûr, est une immense différence, mais également le fait que la saison soit bien plus longue. Sur le plan technique, il y a beaucoup de différences et c'est une grosse marche à franchir."

"Il y a beaucoup de procédures complexes, que je vais devoir apprendre aussi vite que possible, et l'équipe est tellement plus grande qu'il y a beaucoup plus d'ingénieurs à qui rendre compte. De plus, il sera nécessaire pour moi de rester bien entraîné et fort, à la fois physiquement et mentalement, pour couvrir 23 courses avec un temps de repos minimal."

Impatient de rouler à Suzuka si la situation sanitaire le permet, Tsunoda espère faire honneur à Honda, dont il s'agira de la dernière saison en F1. "Honda me soutient depuis la Formule 4 et a joué un rôle incroyablement important dans ma carrière. Je ne cesserai jamais de les remercier et j'essaierai de leur montrer ma reconnaissance à travers mon pilotage, en obtenant les meilleurs résultats possibles cette saison. Pour eux, c'est leur dernière année en F1, ce qui est vraiment dommage, mais je pense que ce sera une bonne saison avec un moteur amélioré. Mon objectif principal cette année est de bien faire, pour l'équipe, pour moi-même et assurément pour Honda."

Premier pilote de F1 titulaire né dans les années 2000, Tsunoda aura fort à faire puisqu'il sera confronté à un Pierre Gasly non seulement dans sa quatrième saison pleine en discipline reine mais qui sort d'un exercice particulièrement réussi où il a signé sa première victoire. "Pierre est vraiment rapide et a déjà une victoire dans son escarcelle. L'objectif premier pour tout pilote est de battre son équipier, mais il sera difficile à battre."

"Je me souviens l'avoir vu au Japon quand il était en Super Formula [en 2017] et que j'étais en Formule 4. Il a presque obtenu le titre pour sa première année au Japon, ce qui est vraiment difficile, surtout pour un pilote européen. C'est un talent incroyable et je suis impatient d'apprendre tout ce que je peux de lui cette saison, car j'ai déjà vu à quel point il était intégré à l'équipe."