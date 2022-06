Tsunoda "ne fait pas confiance" à la FIA sur la constance des pénalités

Après le Grand Prix de Monaco, la direction de course, emmenée à Bakou par Niels Wittich, a clarifié les exigences en termes de respect des lignes d'entrée et de sortie des stands. En Principauté, la confusion était venue d'un mauvais copier-coller réalisé entre les Notes de 2021 et de 2022, alors même que la règle en question – et qui était au centre de la réclamation de Ferrari contre les deux Red Bull – avait été changée à l'intersaison.

Désormais, les pilotes peuvent donc rouler sur les lignes délimitant la piste et l'entrée/la sortie des stands, mais ne peuvent pas franchir ces lignes avec une roue entière. L'an passé, Yuki Tsunoda avait été pris par la patrouille à deux reprises sur le sujet lors du GP d'Autriche. Pour le Japonais, en dépit du changement de règle qui a bien eu lieu à l'hiver, avant même l'arrivée aux manettes des nouveaux directeurs de course, il y a là une preuve d'un manque de constance dans la manière d'appliquer les règles.

Le pilote AlphaTauri, qui a écopé à Monaco de sa quatrième réprimande de la saison pour avoir gêné Kevin Magnussen en essais libres, est aux portes d'une pénalité de 10 places sur la grille, puisque là aussi suite à un changement effectué à l'intersaison, il faut cinq réprimandes avant d'être sanctionné. Et il affirme ne pas savoir sur quel pied danser.

Interrogé sur le changement des règles liées aux lignes des stands, Tsunoda a déclaré : "Je ne fais pas confiance à la FIA. À chaque fois, c'est super incohérent. J'ai déjà reçu quatre réprimandes, et la dernière fois à Monaco, je ne sais toujours pas pourquoi."

"Je veux dire, ce n'est pas bien de parler de ce que les autres pilotes ont fait, mais d'autres pilotes ont fait des choses encore pires et ils n'ont pas fait d'enquête, alors que lors d'autres courses, ils [la FIA] sont soudainement devenus stricts ou quelque chose dans ce genre."

"Donc probablement que si quelqu'un franchit la ligne blanche, il y aura une pénalité lors de certaines courses. Pour moi, je m'en tiendrai à ce que dit le règlement ou à ce qui est le plus sûr pour ne pas avoir de problèmes. Donc je ne me dis pas 'OK, Max et Checo ont franchi la ligne la dernière fois à Monaco donc on peut le faire'. Je pense que chaque fois c'est différent."

Yuki Tsunoda au GP de Monaco

"C'est un style de directeur de course complètement différent", a-t-il expliqué concernant l'arrivée du duo Wittich/Eduardo Freitas à la place de Michael Masi. "Je ne veux pas être entièrement négatif, car c'est aussi une bonne chose qu'ils essaient d'être cohérents et d'être équitables autant que possible avec toutes les équipes. Par exemple, la limite de piste de la ligne blanche est plus claire."

"Mais beaucoup de choses, d'autres choses, un incident de course ou la gestion du trafic et toutes ces choses, je pense que Michael Masi avait plus d'expérience si je compare. Il me faut plus de temps pour m'y habituer ou avoir plus d'expérience pour avoir de bonnes données afin d'établir de bonnes règles. Donc d'ici là, je dois juste survivre pour ne pas avoir de pénalité."