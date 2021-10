Tsunoda : "Je veux que Max gagne, j'ai essayé de retenir Lewis"

En début de course au Grand Prix de Turquie, la progression de Lewis Hamilton depuis la 11e place sur la grille a un temps buté sur l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. S'il est clair que les voitures de l'autre écurie détenue par Red Bull ne feront rien pour faciliter les choses pour le pilote Mercedes dans sa quête d'un huitième titre face au pilote Red Bull-Honda Max Verstappen, le Japonais a ouvertement reconnu qu'il souhaitait que le Néerlandais soit titré et qu'il avait tout fait pour contenir le Britannique autant que possible.

En effet, quand il lui a été demandé après l'épreuve s'il avait apprécié son combat contre le septuple Champion du monde, Tsunoda a répondu : "Je m'en fiche un peu pour être honnête. Je veux que Max gagne, c'est aussi la dernière année de Honda [avec] Red Bull. J'ai essayé de retenir Lewis autant que possible, je ne sais pas combien de tours. J'ai essayé d'en gagner plus mais je n'ai pas pu." Puis il a ajouté : "J'ai essayé de le retenir 20 tours, huit ce n'est pas suffisant."

Un sens du dévouement qui, comme souvent en pareille situation, a coûté cher à son auteur, en plus d'un tête-à-queue au 22e tour : "J'ai juste trop usé mes pneus au début de la bataille avec Hamilton. Après ça, c'était vraiment difficile de garder le rythme. J'ai juste fait un tête-à-queue et j'ai essayé d'aller plus vite."

"En plus, je ne pouvais rien voir dans les rétroviseurs à cause, je crois, de la poussière. Je ne voyais rien, je pensais qu'il y avait une voiture juste derrière moi, alors j'ai attaqué et j'ai fait un tête-à-queue. [Ça] a ruiné toute ma course, c'est dommage. Il était possible de marquer des points aujourd'hui, donc c'est juste dommage."

"J'espérais vraiment [inscrire] des points. Nous nous battons également au championnat constructeurs pour la P5 et c'était une bonne occasion de marquer des points par rapport à Alpine. Mais je me sens juste désolé pour l'équipe. "

Tsunoda a terminé en 14e position, à un tour du vainqueur Valtteri Bottas, quand son équipier Pierre Gasly, pourtant pénalisé de cinq secondes en raison de l'accrochage avec Fernando Alonso, a franchi la ligne d'arrivée sixième, sur les talons de Lewis Hamilton.