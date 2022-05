Tsunoda : "Je ne savais pas ce que je faisais" en F1 en 2021

Après une ascension fulgurante dans les catégories de promotion et une saison 2020 de Formule 2 pleine de promesses (conclue à la troisième place avec trois victoires), Yuki Tsunoda devenait le premier pilote né après 2000 à intégrer la catégorie reine du sport automobile. Mais malgré un Grand Prix inaugural très encourageant à Bahreïn, le pilote AlphaTauri allait connaître un exercice 2021 très compliqué, dans l'ombre de son coéquipier Pierre Gasly.

Cependant, son évolution était notable sur l'ensemble de la saison, avec une quatrième place lors du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, faisant office de meilleur résultat pour le Japonais. Une dynamique notamment déclenchée par son déménagement en Italie, proche de l'usine AlphaTauri à Faenza. Et en 2022, la tendance se poursuit pour le pilote avec quatre premières courses enthousiasmantes et bien plus proches du niveau de son coéquipier, même si Miami s'est avéré difficile. À Imola, Tsunoda a enchaîné les dépassements pour remonter jusqu'à la septième place, malgré des qualifications conclues au 16e rang.

Ses récentes performances lui ont valu les éloges de son patron chez AlphaTauri, Franz Tost. "Yuki a fait un grand pas en avant par rapport à la saison dernière, mais même en regardant cette année, je dois dire qu'il se développe vraiment bien, lui et ses performances." Tsunoda est d'accord sur son "grand pas en avant", et explique qu'il ne savait pas ce qu'il faisait l'an dernier, quand il commettait beaucoup d'erreurs et qu'il dépassait souvent les limites.

"Par rapport à l'an dernier, je dirais que j'ai plus de contrôle", a déclaré le Japonais à Motorsport.com. "L'an dernier, à la même période, je n'avais pas totalement le contrôle. Je ne savais pas ce que je faisais. Et à chaque tour, je poussais jusqu'à la limite, et c'est comme ça que les choses arrivaient. Mais en fait, ça m'a fait progresser. Après ça, j'ai traversé une mauvaise période, mais c'était aussi un bon apprentissage en tant que pilote. J'ai été capable de passer à autre chose, c'est pourquoi je peux marquer des points aujourd'hui. Donc, je pense que par rapport à l'année dernière, c'est un grand pas en avant, surtout en ce qui concerne le rythme de course."

En plus d'avoir affiné son pilotage, Tsunoda a également changé son comportement, notamment en cessant ses phases de colère dans la voiture. De nombreux messages radios, diffusés notamment lors des Grands Prix, montraient la facilité qu'avait le pilote à perdre son calme, ce qui avait agacé son écurie. "À la radio... peut-être que je crie encore, mais je n'appuie plus sur le [bouton]. C'est un grand pas en avant, peut-être, par rapport à l'année dernière", sourit-il. "Mais j'essaie quand même d'être plus calme. Bien sûr, je respectais déjà les ingénieurs, mais je pense qu'aujourd'hui, j'essaie de les respecter davantage. J'ai réalisé que ça ne servait à rien de crier à la radio, il vaut mieux dire les choses avec une voix calme et passer à autre chose."

Propos recueillis par Oleg Karpov et Luke Smith

